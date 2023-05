NAPAO ROĐAKE JER JE ČUO DA GA ZET OGOVARA?! "Opelom" razlupao kola u tetkinom dvorištu, bio mortus pijan! SUMNJA SE I DA JE PUCAO

Muškarac B. B. (35) iz okoline Velikog Gradišta koji je, kako se sumnja, snimljen dok je u dvorištu "opel astrom" uništavao više parkiranih vozila, navodno je nasrnuo na porodicu svoje tetke jer je čuo da ga zet ogovara?!

Incident se dogodio proteklog utorka, a B.B. je priveden na trežnjenje, pošto je utvrđeno da je u trenutku napada bio pijan.

- Mladića je tog dana pozvala tetka koja živi u inostranstvu i pitala ga zašto je u njivi u okolini sela pucao na muža njene ćerke. Naime, zet B. B. se ženi i tašti požalio da ga je video na njivi, te da je on izvadio pušku i pucao - priča izvor Kurira.

- Revoltirani B. B. je, najverovatnije iz osvete upao u dvorište tetkine porodice, počeo da lupa automobile svojih rođaka i da kroz prozor sve vreme viče zetu da je lažov, što se na snimku i čuje - navodi sagovornik iz istrage i dodaje da je B.B. tvrdio da nije pucao na zeta.

S obzirom na tvrdnje da je koristio oružje, Osnovno javno tužilaštvo u Velikom Gradištu je naložio da se osumnjičenom uradi parafinska rukavica.

- Tada će se sa sigurnošću znati da li je pucao. Protiv njega su rođaci podneli privatnu tužbu za narušavanje javnog reda i mira i uništenje tuđih stvari, a ukoliko se utvrdi da je pucao, biće gonjen I krivično - objasnjava izvor.

Pozadina događaja su, tvrdi naš sagovornik, narušeni porodicni odnosi.

B.B. je inače, od ranije poznat policiji i više puta je osudjivan.

- Njega je za nasilje najpre prijavila bivša supruga, pa je tada dobio uslovnu kaznu, a potom majka i baka zbog kojih je takodje osudjen. Na kraju je napao advokate. Osim krivičnih dela sa elementima nasilja, on ima pun dosije prekrsajnih prijava za narušavanje javnog reda I mira.

- On je bio jako dobar decak, ali nazalost ima problem sa alkoholom I ovako nesto je očekivano. Nismo se začudili kada smo videli snimak - pricaju

Tukao i mučio majku i babu zbog imovine

Poznat je policiji i po nemilom događaju koji se desio pre tri godine, kada je pretukao svoju majku i babu nakon svađe oko imovine.

Naime, oni su se posvađali jer one nisu htele da mu prepišu kuću, kombi i putnički auto „audi“.

On je u besu uzeo i udario nekoliko puta svoju majku pesnicama u glavu, prilikom čega je ona pala na pod. Na pod je pala i njegova baba nakon što ju je on gurnuo kada je htela da pomogne svojoj ćerki.Onda ih je obe uhvatio za kosu i vukao po stanu, prilikom čega su one uspele nekako da se izvuku i zaključaju u sobu.

Pomahnitali B.B. razvalio je zaključana vrata nakon čega je otišao da odvede svoje dve ćerke koje su prisustvovale ovoj stravičnoj situaciji kod njihove majke, a potom se vratio i prijavio policiji da su ga majka i baba napale.

Pri dolasku, policija je zatekla dve uplakane, modre žene, te je B.B. na licu mesta uhapšen.