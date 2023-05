DŽONIĆ I DALJE NE PRIZNAJE ZLOČIN: Tvrdi da mu je sve namešteno ali na ovo pitanje nije imao odgovor

Postoji mogućnost da se nad Goranom Džonićem, vatrogascem u penziji iz sela Moravac koji se sumnjiči za trostruko ubistvo porodice Đokić, obavi još jedno psihijatrijsko veštačenje kako bi se videlo njegovo mentalno stanje u vreme ovog zločina, septembra pre godinu i po dana.

To bi trebalo da se sazna 19. maja za kada je zakazano sledeće ročište u Višem sudu u Nišu.

Kako nezvanično saznajemo, Džonić i dalje tvrdi da on uopšte nije umešan u ubistvo, da on sa tim nema nikakve veze kao i da nije bio egzekutor. Kada je davao iskaz pred sudom prošli put on je naveo da mu je sve namešteno, ali na pitanje sudije zašto bi to neko radio baš njemu, nije znao da odgovori.

- Na sledećem ročištu bi trebala da svedoči doktorka psihijatrije koja je prošli put u Beogradu analizirala njegovo izlaganje i od toga bi trebalo da zavisi da li će ponovo biti veštačenja njegove psihe. Ja, inače, insistiram na kompletnom veštačenju njegovog zdravstvenog stanja jer on ima dijabetes, a samo mesec dana pre događaja u Moravcu, on je operisao kataraktu na oku, ima još neka oboljenja - rekla nam je njegova pravna zastupnica Biljana Pešić.

Džonić je doveden prošli put sa lancima na nogama iz niškog istražnog zatvora gde boravi od 20. oktobra 2021. godine kada je pritvoren.

On je osumnjičen da je svog brata od tetke i vlasnika menjačnice Gorana (57), kao i njegove suprugu Goradanu (56) i ćerku Lidiju (25) likvidrao iz koristoljublja.

Podsetimo, porodica Đokić nestala je 26. septembra 2021, kada su se iz Moravca, nakon posete Goranovoj majci Stojanki, vraćali u Aleksinac. Njihova spaljena tela pronađena su šest dana kasnije u ataru sela, a nešto manje od mesec dana nakon zločina uhapšen je Goran Džonić. Posle njegovih kontradoktornih izjava u policiji uhapšeni su i njegovi sinovi Stefan i Milan, kao i braća Aleksandar i Kostadin Milošević iz Moravca koje je Džonić naveo kao saučesnike.

Oni se, pak, sada ne nalaze na optužnici, jer istragom nije prikupljeno dokaza protiv njih.

