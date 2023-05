ZAŠTO OSUMNJIČENI ZA MASAKR U MLADENOVCU NE IDE NA DOŽIVOTNU? Advokati za Kurir TV pojasnili zakonske odredbe koje ga štite

U mestu Dubona kod Mladenovca desilo se krvoproliće koje je šokiralo javnost. U.B. (21) se sumnjiči za osam ubistava i 13 ranjavanja, a među njegovim žrtvama je bio i mladi policajac (20) i njegova sestra.

Naime, U.B. je nakon svađe sa prijateljima u školskom dvorištu, otišao kući, uzeo automatsku pušku i krenuo u užasan pir. Oko 23 sata u četvrtak, počinio je nekoliko zločina u selima Mladenovac, Dubona i Malo Orašje. Međutim, policijska potera za njim uspešno je okončana u petak ujutru nešto posle 8 sati. Nakon ovog stravičnog zločina, mnogi se pitaju kakva kazna preti U.B.

Advokati Predrag Savić i Strahinja Milovanović su gostovali u jutarnjem programu Kurir televizije i izneli svoje stavove.

Milovanović smatra da, s obzirom na to da U.B. ima samo 21 godinu i da je počinio višestruka ubistva, ne može biti osuđen na veću kaznu od 20 godina zatvora.

- Ja tu nemam dilemu. Jasno je da je tu u pitanju teško višestruko ubistvo i po meni to lice ne može da bude osuđeno na veću kaznu od 20 godina zatvora. On nema 21 godinu, da je navršio 21 godinu života, on bi mogao da odgovara na taj način i bilo bi mu suđeno bez ograničenja. Samim tim bi i dobio doživotnu kaznu zatvora. U ovom slučaju ja ne vidim koja sudska praksa može da se primeni. Ne vidim mogućnost kako bi on mogao da se osudi na 40 godina zatvora. Zakon je takav kakav jeste. Neka se promeni zakon i onda može da se sudi drugačije - istakao je Milovanović.

S druge strane, Savić je naglasio da postoji dilema među advokatima, budući da postoje nedorečene i loše pravno-tehničke odredbe u Zakonu o maloletnim izvršiocima krivičnih dela.

- Od 2019. godine mi imamo odredbu o doživotnom zatvoru kao najstrožoj kazni za najteže oblike teških krivičnih dela. Međutim, od 2005. godine imamo odredne Zakona koje se tiču o maloletnih izvršioca krivičnih dela i njihovom kažnjavanju. U ovom trenutku taj zakon je pun nedorečenih i loše pravno tehničkih odredbi. Mi advokati smo u dilemi. Niko ne pravi problem oko toga da njemu ne može da se izrekne doživotna kazna zatvora. Međutim, u nekoliko televizijskih emisija koje imaju nacionalnu frekvenciju naše kolege su rekle da može da se izrekne kazna od 40 godina zatvora. Ali ovde je druga dilema - rekao je Savić i pojasnio:

- Na našim pravnim grupama se vodi polemika da li njemu može da se izrekne kazna maloletničkog zatvora. Teoretski da. Njemu bi moglo da se sudi kao maloletniku po ovom delu krivičnog zakona koji se odnosi na maloletne učinioce krivičnih dela. U praksi bi on mogao da dobije neku meru bezbednosti ili vaspitnu meru. Međutim, to je samo teorija. Ovde će se posle nalaza i mišljenja veštaka verovatno odlučivati da mu se sudi po pravilima klasičnog krivičnog zakonodavstva, a ne po odredbama za maloletničko krivično zakonodavstvo koje bi mu dale velike privilegije.

