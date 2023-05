UBIJAO PSE SA 10 GODINA, TUKAO DEDU! Meštani o ubici iz Mladenovca: Njegovi su 2 dana posle svega došli po slavski kolač

Sela Dubona i Malo Orašje kod Mladenovca i Smedereva u četvrtak uveče su zavijeni u crno nakon masakra koji je počinio pomahnitali U. B. kada je iz automata ubio njih osam tinejdžera, dan nakon sahrana sela su pusta i oseti se neka velika tuga.

Meštani i dalje u neverici polako i teškim glasom opisuju i prepričavaju kako je došlo do pokolja koji im je odneo tako mlade ljude koji su tek počeli da žive. Takođe, mnogima i je i dalje nepoznato zašto je uopšte došlo do krvavog pira U. B. koji je donekle delovao, prema njihovoj priči, kao delikvent, ali nikako osoba koja se spremna da uzme oružje i pobije toliko ljudi bez reči.

- Name ovde više nema života! Teško je sve ovo što nam se desilo. Porodice se nikada neće pomiriti sa činjenicom da su ostali bez dece, njih više niko ne može da im vrati - kaže jedan od meštana Dubone i dodaje da se boje da ne dođe do krvne osvete.

Pripadnici MUP Srbije do početka patrolira i dalje po selima, a takođe, čuvaju i porodičnu kuću ubice koja je u Donjoj Duboni. Porodice ubijenih i juče su izašli na lokalna groblja i zadržali sve do 12 sati u velikom broju.

Nasilan

Od malena s pištoljem

Osumnjičeni, kako navode meštani Dubone, često je pravio probleme, a znaju ga i po tučama.

oružje koje je nađeno u vikendici u.b. nakon hapšenja foto: Petar Aleksić, MUP Srbije

- Pre nekoliko godina je tukao starijeg meštanina od 70 godina. Deka tada nije hteo da ga prijavljuje, ali je imao masnicu na licu. Ne sećam se zbog čega ga je tukao. I pre godinu i po dana potukao se s mladićem iz sela - kažu oni i dodaju da je U. B. znao da divlja motorom po selu i da plaši ljude da će da ih pregazi.

- On je sa 10 godina vezivao pse i ubijao ih iz pištolja. Tada su svi znali to, a niko nije reagovao, nije to dečja igra, videlo se da nije normalan - kaže meštanin Dubone.