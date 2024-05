ANALITIČARI O IZGRADNJI NACIONALNOG STADIONA: To će biti veliki korak u promociji sporta, Srbija pokazuje da je potentna

Foto: Video plus

Političari se danas nisu odmarali - ovaj 1. maj, praznik rada obeležili su važni događaji.

Državni vrh na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem je prisustvovao otpočinjanju radova za Nacionalni stadion, čiji je kamen temeljac simbolično lopta. Prostiraće se na 35 hektara i imaće 52.000 mesta, rok za završetak je 1. decembar 2026. godine, dok će se 2028. na njemu igrati finale Lige Evrope.

Izgradnju stadiona u emisiji Usijanje komentarisali su Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, Stefan Krkobabić, narodni poslanik i Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost.

Krkobabić je istakao da su svi koji kritikuju izgradnju stadiona dužni da kažu šta je njihovo rešenje:

- Kada neko kaže da stadion ne valja on mora da kaže šta valja. Treba da bude svestan da smo preuzeli obavezu i dobili veliku čast da budemo domaćin Ekspa 2027 i da je postavljanje stadiona jedan od prioriteta u tom projektu. Znamo da će on biti od velikog značaja u promociji sporta. Predsednik je čak otkrio da će se tu igrati finale Lige Evrope, a Srbija do sad nije imala prilike da bude domaćin tog tipa.

Todorov je ocenio da izgradnja stadiona pokazuje da Srbija raspolaže ozbiljnim kapacitetima i da pokazuje napredak:

- UEFA je najunosnije fudbalsko takmičenje. Fudbalska infrastruktura pokazuje da držav ima stredstava i da je potentna. Prednjačili smo u infrastrukturi u regionu, a sada smo otišli korak dalje i u sportu možemo očekivati vrhunske rezultate. Osvrnuo bih se na izjavzu Alkesandra Čeferina koji je rekao da je fudbalska indfrastruktura u Hrvatskoj skandalozna. Možemo spomenuti i Milanovića koji je rekao da plate u Srbiji rastu brže nego u Hrvatskoj i ta izjava nam govori da smo najprosperitetniji u regionu.

Vuk Stanković je rekao da ne sumnja da država ima računicu u izgradnji fudbalskog stadiona, ali da bi on ipak prednost dao drugim sportovima u kojima je Srbije pokazala bolje rezultate nego u fudbalu.

- Naš fudbal ne zaslužuje takav stadion. Ja znam da je to najpopularniji sport, ali od kada pratim sport svaki put smo se razočarali u fudbalsku reprezentaciju Ali ako je to državni projekat svakako postoji računica za tako nešto i neka to radi. Ja bih lično ulagao u druge sportove kao i u promociju sporta među omladinom, a stadione neka grade privatni investitori.

