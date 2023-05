"ZABRINUTA SAM ZA ĆERKU, ONA JE U AMERICI, GDE SU ČEŠĆI OVAKVI ZLOČINI" Kaja Ostojić: Ne smem ni da razmišljam o tome (VIDEO)

Masakri koji su se dogodili u Osnovnoj školi, Mladenovcu i njegovoj okolini alarmirali su državu, uznemirili građane i poljuljale vlasti.

Takođe su se i lica sa estrade oglasile povodom krvoprolića koji su uterali strah među narodom.

Pevačica Katarina Kaja Ostojić je za Kurir televiziju iznela svoju uznemirenost povodom pomenutih slučajeva.

- Užasno, nemam svest o ovome, kao da se ne dešava. Ne mogu da verujem da se to dogodilo kod nas, a najviše su krivi roditelji. Priča se da ga je otac vodio u streljanu i učio kako da barata oružjem. To je malo dete za takve stvari. To mi je potpuno šokantno. Ovom prilikom želim da izjavim saučešće porodicama koje su ostale bez svoje dece - započela je pevačica, pa je otrkila da li je zabrinuta za svoje dete:

- Naravno da jesam. Doduše ona je u Americi, a tamo je to još češće. Kod nas se ne pamte ovakve stvari, a tamo se to dešava. Tako da jesam zabrinuta. Moja ćerka je velika i odgovorna, ne želim da razmišljam o tome.

