"SIN MI JE BIO ŽRTVA NASILJA, ALI UČINIO SAM JEDNO I PROMENIO SVE" Glumac apeluje na kolege da se aktivnije uključe u ovu borbu

Dve tragedija zadesile su našu zemlju, masakr u Osnovnoj školi i u Mladenovcu. Cela nacija je odaje počast nedužnim žrtvama krvavog pira.

Među njima, oglasile su se i poznate ličnosti, poput Marije Šerifović i Ane Mihajlovski koja je, inače, majka 14-godišnjeg dečaka.

Gost "Pulsa Srbije" bio je glumac Saša Joksimović, koji je prošao kroz to da mu dete bude žrtva nasilja, pa je obrazložio kakve je korake preduzeo kako bi sprečio dalje konflikte.

Presudni momenat može biti upravo sluh roditelja na probleme deteta, pa je Joksimović to pojasnio:

- Kada sam javno skrenuo pažnju o nasilju koje je moj sin trpeo, apsolutno se sve promenilo nabolje. On je bio žrtva. Doduše, lakše i lepše zvuči da je to bio samo nesporazum. Ta grupa dečaka su bili upozoreni, ali se nisu obazirali na to. Potom sam se oglasio na neprimeren način, a tada neko čuje, pa se kažu 'ovaj nije baš normalan' pa se smire. Prva dva puta je dete htelo da samo reši to, međutim treći put me već pozvao. Kada te pozove dete da odmah dođeš, onda znaš da moraš reagovati - započeo je Joksimović.

Glumac je rekao da su se nasilnici ubrzo nakon njegovog oglašavanja preselili iz prestonice:

- Javni ljudi, glumci, uvek mogu da kažu reč više. Iskoristio sam tu priliku i obratio se javno i putem društvenih mreža, medija, pa se ta grupa ljudi preselila iz Beograda. Više ne žive ovde.

