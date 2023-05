NASTAVLJENO SUĐENJE NIŠLIJI ZBOG OTMICE I PODVOĐENJA ŽENA U FRANCUSKOJ: Odsecanje prsta nije zastarelo ni posle 20 godina

U Višem sudu u Nišu nastavljeno je danas suđenje Aleksandru M. (47) iz Niša koji se tereti da je 2002. godine učestvovao u otmici tri žene, a sa još dvojicom muškaraca srpskog porekla.

Žene je navodno primoravao na prostituciju u Parizu i Tuluzu u Francuskoj.

Suđenje je danas odloženo jer se nisu pojavili svedoci, iako su pozivi poslati.

Odbrana ovog Nišlije je zatražila da se jedan deo optužnice proglasi zastarelim, a koje se odnosi na odsecanje prsta devojci Olgi S.

Advokatica odbrane Milica Nožica pojasnila je da je prošao zakonski broj godina po kome bi se sudilo Aleksandru M. za ovaj deo optužnice.

- Kako je navedeno u optužnici, taj prst oštećenoj je odsekao Z.R., a navodno po nalogu mog branjenika. Po zakonu to delo je zastarelo 2022. godine jer je proteklo 20 godina - rekla je ona.

foto: Shutterstock

Nakon konsultacija sa sudskim većem, sudija Aleksandra Mojašević je navela da nije prihvaćen predlog o zastarelosti, a da će obrazloženje dati nakon kompletno završenog procesa. Aleksandar M. se ranije izjasnio da se ne slaže s optužnicom.

- Ne osećam se krivim. Braniću se ćutanjem sve dok se kompletno ne prevedu s francuskog na srpski jezik svi pristigli spisi iz Francuske. Tada ću moći da iznesem svoju odbranu. Ja sam 2008. godine pozvan u Specijalni sud u Beogradu kako bi mi bilo saopšteno da se protiv mene vodi proces u Francuskoj i da će me zvati, ako to bude bilo potrebno. Od tada pa do pre sedam meseci niko nije kontaktirao sa mnom. Ja sam porodičan čovek, imam dvoje dece i već dvadeset godina živim u Nišu na istoj adresi. Prema tome, nemam nameru nigde da bežim pa zato molim da mi se mera pritvora zameni elektronskom nanogicom", rekao je ranije Aleksandar M. u Višem sudu u Nišu.

Na sudu je rečeno da su Nišlija sa još dvojicom drugara, devojkama kupovali novu odeću, vodili u klubove i hotele kao što je "Formula 1" u Parizu i druge.

Kako se nezvanično saznaje iz spisa iz Pariza, u ovom slučaju jedna žena je ubijena, ali telo nesrećne Vesne R. nikada nije nađeno. B. N. koji se sumnjiči za isto krivično delo otmice je osuđen na 30 godina zatvora u Francuskoj.

Nije poznato kako je umro Zoran R. odnosno treći osumnjičeni.

Kurir.rs/M.S.