UČENICA MIKE ALEKSIĆA: Silovao me je, plakala sam i molila da prestane! Branilac: Zašto niste zatvorili usta i podigli kolena!

- Silovao me je dva puta u kancelariji u prostorijama škole glume u koju sam išla od malena. Nebrojano puta me je seksualno zlostavljao, ne znam tačno koliko puta, ali u jednom periodu me je često odvodio u kancelariju, svaki put kada sam bila u kancelariji, seksualno me je zlostavljao. Plakala sam, molila da prestane! Osećala sam se poniženo i poraženo.

Ovako je juče horor koji je preživela kada je tek napunila 18 godina, od novembra 2018. do maja 2019. u školi glume Miroslava Mike Aleksića opisala jedna od žrtava, u sudnici Višeg suda u Beogradu pred kojim se vodi postupak protiv učitelja glume.

Miroslav Aleksić ispred suda foto: Stefan Stojanović Mondo

Krivila sam sebe

Devojka, koja je tokom potresnog odgovaranja na pitanja branioca okrivljenog Miroslava Aleksića povremeno drhtala i plakala prisećajući se tih trenutaka, objasnila je i da je sve što joj se dešavalo tek naknadno prijavila policiji jer je u tom periodu krivila sebe, osećala veliku sramotu ali i neku vrstu iracionalnog straha od Aleksića i onoga što bi moglo da joj se dogodi ukoliko bilo kome, pa i roditeljima, otkrije šta joj se dešava. Ona je govorila i o tome da veruje da je postala "Mikina žrtva jer je dobro oznavao i osećao slobodu da joj radi grozne stvari, verujući da ona nikada nikome to neće reći".

O Biljani Aleksić Ona je dobra žena, verujem da je izmanipulisana Tokom svedočenja, devojka je navela i da je časove u školi držala i Aleksićeva supruga, Biljana i da je na njima uživala. Na to je njegov branilac pitao devojku "ako je već poštovala Biljanu Aleksić kao ženu, zašto joj nije rekla šta njen muž navodno radi". - Poštujem je, mislim da je ona dobra žena, bila je dobar profesor, mislim da je i ona jedna od osoba koja je izmanipulisana s Mikine strane. Mislim da ne želi da poveruje u ovu situaciju, ali da zna da je istina. To je moj lični osećaj - rekla je devojka koja je juče svedočila.

Miroslav Aleksić sa suprugom Biljanom u sudu foto: ATAImages

- Došla sam u studio jer je trebalo da me sprema za prijemni ispit. Bilo je toplo vreme, imala sam suknju bez hulahopki, dodirivao me je po butinama i govorio da su "ženske noge bez hulahopki blaženstvo, naročito kada se nose letnje haljine". Ja sam ćutala. Sećam se da mi je ponudio keks, doneo pepeljaru i da smo zapalili cigaretu. On je govorio o ženama u letnjim haljinama, o praloznosti života, govorio mi je da mi je pogled tup i da ne smem tako da gledam, da moram da budem fatalna. Sećam se da sam bila uplašena, molila sam Boga da se ništa ne dogodi - ispričala je devojka a potom detaljno, odgovarajući na pitanja navela Aleksićevog branioca objasnila na koji način joj je skinuo baletanke, na kom mestu i koliko dugo je Aleksić seksualno zlostavljao.

- Jel vam tražio da ga pogledom je...e? Zato niste podigli kolena u vis da se odbranite? Zašto niste zatvorili usta? Jel vas čupao za kosu, da li ste mu rekli da to ne želite? - bila su samo neka od pitanja koja joj je Aleksićev branilac Zoran Jakovljević postavio.

Nemojte, molim vas

Potresena devojka, nekoliko puta je ponovila da je bila prestravljena i da nije znala kako da reaguje, jer je nju zlostavljao čovek kog je gledala kao najbližeg člana porodice. - Sećam se da mi je bilo muka, trudila sam se da preživim sve to i da sutradan normalno odem u školu, ubeđivala sam sebe da sve to nije tako. Dok je to trajalo, govorila sam mu neprestano "nemojte, nemojte molim vas". Sećam se da sam skupljala noge, on ih je širio, gurala ga, bila sam prestravljena, tresla sam se svo vreme - ispričala je oštećena navodeći da je kasnije odlučila da prijavi Aleksića "da se ni jednoj devojčici više nebi dogodilo ono što je preživela".

Na sledećem suđenju, zakazanom za jun, trebalo da svoj iskaz da naredna oštećena. Podsetimo, među devojkama koje su prijavile učitelja škole glume su i mlade glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić.

Kurir.rs/ Jelena Spasić