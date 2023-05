"HALO, OVDE DARKO ELEZ, TREBA MI 60.000..." Ovako je prevarant iz zatvora pokušao da nasamari advokate! NEPOPRAVLJIV

Nepoznati zatvorenik koji kaznu izdržava u jednom zatvoru u Srbiji, pozvao je u prethodnih mesec dana desetak poznatih beogradskih advokata i od njih tražio da mu uplate novac za kantinu!

Kako za Kurir pričaju advokati, od njih je tražio različite iznose od 10 do 60 hiljada dinara, tvrdeći da ima "milione na računima i da će im novac vratiti njegova supruga koja je trenutno u inostranstvu".

Fiksni broj

- Kada me je pozvala nepoznata osoba sa fiksnog broja telefona, najverovatnije sa govornice zatvora, jer me s tog broja zovu i drugi klijenti koji kaznu izdržavaju tamo, predstavio se kao Darko Elez. Pomenuo je klijenta kog zna da branim, rekao da želi da me angažuje i da će mi njegova supruga potpisati punomoćje i platiti, ali da mu hitno treba novac i da mu uplatin "postnetom" - priča jedan od advokata kog je pozvao muškarac.

Prevarant zove advokate iz zatvora foto: Printscreen/Youtube

Kako saznajemo, osim za kantinu, na isti način je novac pokušao da dobije i od drugog advokata, kom je rekao da mu hitno treba lekarska intervencija, ali da novac mora da se uplati doktorki koja treba da ga operiše.

Suđenje Hrkalovićevoj Odbrana predložila Eleza za svedoka Ime Darka Eleza, poslednji put je u javnosti pominjano na suđenju bivšoj državnoj sekretarki u MUP Srbije Dijani Hrkalović. Podsetimo, ona se sumnjiči da je sa bivšim načelnikom PU Novi Sad Miloradom Šušnjićem stavila Eleza na fiktivne mere nadzora, kako bi ga na taj način zaštitila da još neko ne može da ga prati ili prisluškuje. Branilac Dijane Hrkalović, advokat Vladimir Đukanović, na poslednjem suđenju dostavio je izjavu Eleza u kojoj on tvrdi da ne poznaje Hrkalovićevu i predložio da Elez bude saslušan kao svedok.

Hrkalovićeva i Šušnjićć traže Eleza za svedoka foto: Printscreen, Zorana Jevtić

- Kolegi je čak ostavio i broj telefona na koji može da se javi doktorki. Naravno da sa druge strane nije bila doktorka, ali i da osoba koja je pozivala nije verovatno ni pretpostavila da bi bilo ko okrenuo taj broj - dodaje sagovornik Kurira. Prevarantu, koji pokušava da ubedi advokate da će im Elezova supruga vratiti novac čim "dođe iz inostranstva", od svih je zahtevao da mu novac uplate preko pošte.

- Naravno da nije tražio da se novac uplati direktno njemu na kantinu, jer bi tako morao da kaže svoje pravo ime. Elez se čak i ne nalazi u zatvoru iz kog on poziva advokate, o kojima se prethodno ili raspituje, ili njihov rad prati iz medija jer se poziva na klijente koje su oni ranije zastupali - dodaje naš sagovornik.

15 godina robije

Podsetimo, kriminalac Darko Elez je u septembru prošle godine iz zatvora u Bosni prebačen u Srbiju, kako bi na sopstsveni zahtev kaznu od 15 godina zatvora služio u našoj državi.

Krivično delo Osuđenik bi mogao da odgovara Lažno predstavljanje i prevara, prema rečima našeg sagovornik su krivična dela zbog kojih bi osuđenik koji poziva advokate i traži im novac mogao da odgovara pred zakonom. - Za sada nije poznato da ga je neki advokat prijavio, ali ukoliko se to desi, mogao bi da odgovara. Takođe, ne možemo sa sigurnošću da kažemo ni da neki od njih nije naseo na priču o neophodnom novcu i punomoćju koje će potpisati - dodaje naš sagovornik.

- Uhapšen je 21. decembra 2020. u Beogradu po Interpolovoj poternici i izručen je Bosni i Hercegovini koja ga je na osnovu priznanja o krivici da je bio organizator kriminalne grupe koja stoji iza brojnih krivičnih dela osudila na 15 godina zatvora. Posle osuđujuće presude, a po njegovom zahtevu, Ministarstvo pravde Srbije i Ministarstvo pravde BiH su procenili da postoje zakonske mogućnosti i njegova molba je prihvaćena i prebačen je u Srbiju u najstrožoj tajnosti - podseća naš sagovornik.

