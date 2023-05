PRVI MINUTI NAKON ORUŽANOG SUKOBA: Isti čovek pre 6 godina RANJEN na Vračaru! Napadač ispalio hice i na SLUČAJNOG PROLAZNIKA?!

Makedonski državljanin D.L. (21), koji je večeras u 19.40 na uglu ulica Cara Nikolaja II i Maksima Gorkog, ranjen u leđa, najverovatnije je slučajna je žrtva pucnjave.

U pucnjavi je najpre u butinu ranjen A. P. (26), a zatim sa dva metka D. L. Istraga treba da utvrdi da li je makedonski državljanin slučajno ranjen.

00:18 Pucnjava u ulici Maksima Gorkog

- Ranjenog D. L. je doveo njegov prijatelj do jednog ulaza u susednoj Novopazarskoj ulici. Tu ga je sklonio i pozvao policiju i Hitnu pomoć. On i ranjeni drug su kretali iz Njegoševe ka ulici Maksima Gorkog, kada se dogodila pucnjava ispred jedne poznate kladionice. Kada je doveo nekako druga do ulaza, šetao je i hvatao se od muke za glavu - kaže sagovornik.

Ubrzo je stigla Hitna pomoć i policija, a prilokom uvođenja ranjenog makedonskog državljanina u kola, na njegovim leđima su bile vidljive dve krvave rane od metka.

Ranjeni A. P. je iz kriminogene sredine, a ima čak 12 krivičnih prijava u dosijeu zbog droge, oruzja, razbojništva. Za njim je raspisana poternica za izdržavanje kazne zatvora.

Inače, A.P. je bio ranjen i pre šest godina.

- Tada je ranjen nakon svađe u vezi fudbala. Isto na Vračaru je A.P. gledao utakmicu rekreativaca u balonu za fudbal u Južnom Bulevaru i verbalno se sukobio sa jednim od igrača. Strasti su se smirile, a utakmica se nastavila. Isti igrač se potom vratio u balon i ispalio više hitaca u njega tad je za dlaku izbegao najgori scenario - rekao je izvor. .

Za napadačem se traga On je starosti oko 20-21 godina, visine 170 centimetara i obučen je u sivi duks i farmerke. Posle pucnjave pobegao je prema Čuburskom parku.

