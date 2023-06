TUŽILAŠTVO TRAŽI NAJSTROŽU KAZNU ZA DŽONIĆA Advokat ubijene porodice: Za ovakve zločine nije trebalo da se ukine smrtna kazna

Presuda Goranu Džoniću za teško trostruko ubistvo porodice Đokić iz Aleksinca biće donesena 16. juna za kada je zakazano izricanje konačnog stava Višeg suda u Nišu o ovom nezapamćenom zverstvu na jugu Srbije.

Na ročištu 6. juna sve zastupljene strane su imale završnu reč. Advokati ožalošćene porodice Đokić, ali i Aritonović, porodice iz koje je poticala ubijena Gordana su zatražili maksimalnu kaznu doživotnog zatvora. Advokat Đokićevih Zoran Vitković je išao korak dalje pa je rekao na suđenju "da mu je žao što je ukinuta smrtna kazna".

- Predložena je najteža kazna, ali moj lični stav i moj pogled na srpsko zakonodavstvo je taj da nije trebalo ukinuti smrtnu kaznu koju je po mom dubokom ubeđenju optuženi Goran Džonić i zaslužio- naveo je Vitković u sudnici.

On je naveo da svi dokazi upućuju da je on izvršilac trostrukog ubistva.

- Ističem bezobzirnost optuženog i nedostatak bilo kog kajanja. Svojim ponašanjem je uticao da ovaj postupak traje mnogo više nego inače. Spominjao je druga lica i sve činio da se odloži preduda. Predlažem da ga sud proglasi krivim i da mu se presudi doživotni zatvor. Nisam siguran da ćemo i posle nje postići svrhu jer Đokiće ništa ne može da vrati- rekao je Zoran Vitković, advokat porodice Đokić danas u Višem sudu u Nišu.

Na to je Džonić dobacio sa klupe " ne sekiraj se ti".

Reč je imala i advokatica odbrane Biljana Pešić koja je ukazala na to da se i pored svega nije dokazao motiv ubistva.

- Odbrana je malo iznenađena što se sve ovako brzo okončalo jer sud nije utvrdio sve bitne činjenice koje se stavljaju na teret okrivljenom. zato sam tražila ukidanje pritvora i oslobađajuću presudu. Što se tiče presude ne bih da dajem nikakve prognoze - rekla je Pešićeva.

Džonić je u sudnici dobacivao sagovornicima i odboijao svaku pretpostavku da je učestvovao u egzekuciji Đokića.

- Sve je ovde izmišljeno, nemam ja s tim veze. U prostorijama policije sam tučen od strane dva policajca. Mogao sam svašta da ispričam, na to sam bio primoran- rekao je Džonić na početku svoje završne reči.

Osumnjičeni penzionisani vatrogasac za ubistvo porodice Đokić iz Aleksinca se rasplakao na kratko, kada je danas u Višem sudu u Nišu davao svoju završnu reč.

On kaže da nije tačno da nije žalio za ubijenom porodicom Đokić. Čak je istakao da je nosio crni flor a koji mu je navidno iščupao jedan od policajaca.

- Ja sam ih ožalio ka ni što su njegovi najrođeniji. Policija nije našla pištolj, ja sam im rekao gde se nalazi. Pa, ja da sam ubio nekog, ja ne bi dao pištolj . Ni forenzičari nisu mogli da rasklope pištolj. Tog dana, 26. ja sam zvao Goceta drugara da idemo na pecanje i otišli smo zajedno jer celo selo, ceo Moravac zna da se ja plašim da idem noću. I nije mi samo to jasno kako je mene snimila kamera te noći jer nisam mogao da budem na dva mesta istovremeno, rekao je Džonić.

Te noći Goran (57), njegova suprug Goradana (56) i ćerke Lidije (25) Đokić su prvo oteti u selu Moravac oko ponoći dok su se vraćali od Goranove majke Stojanke. Potom su odvedeni na mesto Dudine bare u Moravcu gde je prvo pucano u njih, a potom su zapaljeni.

Džonić je dugo pokušavao da zataška svoju umešanost, a onda je priveden 20. oktobra 2021. godine kada je pritvoren. Prema nekim saznanjima, on je postao sumnjiv kada je tih dana rođaku vratio 10.000 evra duga, iako do tada nije imao para. Do sada je na njegovom placu i u kutijama u garaži porodične kuće nađeno 43.000 evra koje je Goran Đokić držao u kolima jer se bavi menjačkim poslovima.

