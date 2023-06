POTRESNA ISPOVEST BAKE UBIJENE DEVOJČICE U RIPNJU: Hteo je sve da nas pobije, upao je krvav u kuću, SRCE MI JE PUKLO kad sam čula!

"Pustoš nam je u kući, tišina i tuga. Od kada je ubio moju unuku, a mene posekao nožem, nema ovde života. Rane mi zarastaju, ali bol za detetom neće nikada proći"

Ovako za Kurir priča M.P. iz Ripnja čiju je šesnaestogodišnju unuku 10. aprila brutalno ubio meštanin Stojan I. (37), dok je M.P. kao i ostale ukućane isekao nožem. Protiv Stojana je podignuta optužnica za ubistvo, a naša sagovornica kaže da jedino što sada želi da da sazna zašto je Stojan naudio njenoj mezimici.

- Nisam živa od tog dana, ova kuća više nije ista i nekada neće biti. Njema majka, a moja ćerka S.P. se odselila, ne živi više sa nama, vratila se u Kruševac. Oporavila se fizički, ali njeno srce neće zarasti nikada - kaže baka M.P.

foto: Privatna Arhiva

Pokušao da je siluje

Kobnog dana je, da podsetimo, Stojan došao u njihovu kuću kako je to često činio i odvezao devojčicu i njenog brata do prodavnice. Kad je brat ušao u prodavnicu Stojan je devojčicu odvezao u nenaseljeni deo Ripnja pokušao da je obljubi, a onda je izbo nožem dok se opirala. Posle gnusnog zločina, ostavivši telo u grmlju, odvezao se do njene porodice i napao njenu majku, baku i ujaka.

- Vratio se tad bez nje, ali nama nije bilo ništa čudno jer je kod nas jeo, pio, punio telefon, gledao televiziju... Sve je kod radio, sve smo mu pružili, tu je maltene živeo. Međutim bio je krvav i na nas je izvadio nož, više ni ne znam na koga je prvo krenuo. Tad nismo ni znali da je naša devojčica mrtva - priča nam baka M.P. i dodaje:

- Kad su nam rekli sve srce mi je puklo. Mlađoj unuci dugo nismo ništa pričali, ali sad kad zna sve je ovde podseća na sestru, odselila se i ona. Otišla je da živi kod oca. slabo ovde i da dođe. Tu smo sad njen deda, ja i brat. Pustoš nam je u kući, tišina i tuga.

foto: Kurir

Obuzele ga crne misli

Prema njenim rečima, sad samo želi da zna istinu, zašto je njena unuka bila žrtva čoveka za koga su mislili da im je prijatelj.

- Još pre nego što su ona i majka njena došle, Stojan je bio kod nas stalno. Bio je normalan sa svima, nije se svađao, sa svima se slagao. Pa ne bih dala nekome da nam bude stalno ovde, da sa nama ruča i večera da mu nisam verovala. Zato ostaje za mene sad jedino čemu mogu da se nadam, a to je da kaže zašto mi je ubio dete - kaže nam baka svirepo ubijene devojčice.

1 / 5 Foto: Nemanja Nikolić

Ubijena devojčice inače je bila drugarica sa ćerkom Stojana I. koji je na saslušanju odmah nakon hapšenja ispričao da su ga obuzele crne misli i da je devojčicu ubio jer mu se rugala u kolima dok se vozio nju i njenog brata do prodavnice. Međutim, jasnog motiva ubistva još nema.

Krvna osveta Jovan I., rođeni brat Stojana I. optuženog za monstruozni zločin u Ripnju, posle ubistva se plašio krvne osvete. - Zbog nečega sa čim nemam ništa meni su zabranili viđam moju decu. Meni je mnogo žao zbog svega što je moj brat uradio, ali ja nemam nikakve veze sa tim - kaže Jovan za Kurir i dodaje: - Ja sam se odselio iz naselja kad se to desilo da ljudima ne bodem oči. Izašao sam iz svoje kuće i sad iznajmljujem stan, samo da budem što dalje odatle, ali bih voleo da moja deca dođu kod mene, da im niko to ne brani! foto: Petar Aleksić

Komšije Trebalo da se uda, a oni je sahranili Komšije porodice ubijene devojčice za Kurir kažu da je nju trebalo da udaju i da bude srećna devojka. - Sve se sad kod njih raspalo, tu više nema nazad. Drže se oni koliko mogu, ali kad su devojku sahranili umesto da je udaju kako je i bio plan, to je jako teško - kaže nam jedan komšija. Prema njegovim rečima Stojan je bio stalan njihov gost. - Sumnjali smo da je bio zaljubljen u devojčicu, ali smo mislili da je onako, platonski. Izgleda da je ovo za njega bilo više od ljubavi i ovozemaljskog!

Kurir.rs - Dijana Antonijević