"SINA SU VAM PREBILI ILI UBILI, NE ZNAM": Potresna ISPOVEST OCA čiji je sin butalno pretučen u Smederevu

"Rekao mi je da ih je molio da ga ne tuku, ali da su to činili sve jače i jače, dok se nije onesvestio.Sledeće što je video je kako uplakana sestra stoji iznad njega i čovek koji doziva u pomoć", kaže u svojoj ispovesti za Kurir otac (ime i prezime poznato redakciji) maloletnika (17) koji je brutalno pretučen u Smederevu.

Policija je u nedelju u ovom gradu, da podsetimo, uhapsila M.G.(18) i šesnaestogodišnjeg maloletnika, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje i tinejdžera udarali rukama, nogama i kaišem. Mladić je zbog zadobijenih povreda po glavi iz Smederevske bolnice u Tiršovu u Beogradu.

Njegov otac, ogorčen što se to desilo detetu koje nije nasilno i nikada nije tražilo probleme za Kurir je ispričao da njegov sin ne poznaje svoje napadače i da se sve desilo jer je hteo da smiri situaciju i pomogne bratu.

- On i njegova sestra od strica krenuli su da prošetaju kejom u Smederevu, kad su naišli na njihovog brata i stali da se pozdrave. Taj dan je u Smederevu bila neka utakmica i bilo je dosta mladih navijača po kafićima. Jedan mladić je prišao mom bratancu, odvukao ga sa strane i krenuo da ga bije i ponovo ga gurnuo nazad - priča nam otac kako je sve počelo i dodaje:

- Mladić je onda prišao do mog sina koji ga je pitao šta se dešava, da li je sve u redu, jer mu nije bilo jasnbo zašto mu je udarao brata, a ovaj mladić je uz rečenicu "sad ću tebe da pribijem" samo nasrnuo na njega.

Prema rečima potresenog oca njegov sin je prvo pokušao da se nekako izvuče od tog mladića i uhvatio ga za majicu kako bi se podigao i slučajno je pokidao.

- Nasilnika je to razbesnelo, otišao je u kafić po flašu i kreno da ga juri, a sa njim je krenulo još oko 15 mladića. Moj sin je počeo da beži koliko je mogao, jer je srčani bolesnik i brzo se umara, odseku mu se noge krene tahikardija i mora da stane kad se to desi - kaže otac i nastavlja:

- Kad su videli da bi mogao da im pobegne podelili su se u grupe po trojica i sustigli ga kod parkinga ispred jednog supermarketa dok je on pokušavao da nađe pomoć.

"Više ništa nisam osećao"

Otac kaže da u tom trenutku horor tek nastaje, jer su napadači krenuli na njega i kaišem.

- On je pokušao da se sakrije iza jednog čoveka koji se tu našao, ali su oni bahato krenuli i na njega. Jedan ga je uhvatio za vrat i ruke, savio ga, a druga ga je udarao kaišem gde je stigao. Najviše udaraca je dobio po glavi, a kad mi je to prepričavao reko mi je samo "tata, tad sam se izgubio, ništa više nisam osećao, valjda sam se onesvestio" - priča nam uznemireni otac.

Kako kaže, tada ga je našla sestra i pozvala ih.

- Moj supruga se javila na telefon, a bratanica je rekla "Strina, sina su vam prebili ili ubili, ne znam". Odsekli smo se, odmah sam seo u kola i krenuo do tog supermarketa. Dok sam došao tamo video sam napadače, pretpostavio da su to oni i krenuo za njima, da bih mogao da kažem policiji kuda su otišli. Kad sam došao do mesta gde su mi rekli moj sin nije bio tu, e tad sam mislio da su ga ubili i bacili negde - kaže otac.

Uplašio se, kaže, da ga više nikada neće videti.

- Tad sam sreo policiju i saznao da je on u bolnici. Došao sam tamo i video ga krvavog i preplašenog kako se trese. Tad su nam rekli da verovatno ima potres mozga i da mora za Beograd. Tamo je sve prošlo u redu i on je sada mnogo bolje, ali on jedva o tome govori i sad jedva da ode i do prodavnice. Ne želim da ne smem da pustim svoje dete da prošeta gradom i da se plašim da li će se vratiti!

Sve fotografije objavljene su uz saglasnost oca povređenog maloletnika.

Strah Prema rečima ovog oca, on je u trenutku kad su im javili da im je sin u opasnosti osetio najveći strah i najveću bol u životu. - Ne želim ni da zamislim kako je onim roditeljima kojima jave da im deca više nisu živa, jer ovo što sam ja osetio je bilo užasno. Ne želim nikome da to prođe - kaže nam otac i dodaje da samo želi da mu se dete što pre oporavi. Osumnjičenom M.G. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu, dok je osumnjičeni maloletnik priveden sudiji za maloletnike Višeg suda u Smederevu.

