"POČEO JE DA ME DAVI PRED DETETOM ZBOG ELEKTRONSKE CIGARETE": Beograđanka tvrdi da ju je napao radnik prodavnice u Mirijevu

Žena M. B. tvrdi da je jutros oko 10 sati u Mirijevu u Beogradu napadnuta dok je sa detetom (5) kupovala namirnice u jednoj prodavnici u svom komšiluku. Kako je ispričala za Kurir, ona je ušla u radnju sa elektrionskom cigaretom u rukama, što je zasmetalo radniku.

- Pošto je moje dete ima određene zdravstvene probleme, odmah sam uzela čips i dala sam mu da gricka, kako bih mogla da pokupujem namirnice. Dečko koji radi, a koga ja poznajem jer tu stalno kupujem, počeo je da viče na mene, da mi preti i da me vređa zbog električne cigarete. Rekao mi je da ne smem da ulazim sa njom. Nisam stigla ni da odreagujem, a on se već našao ispred mene i uhvatio me za vilicu, pa onda za vrat, počeo je da me davi - prepričava M. B. i dodaje da se njen sin tada jako uznemirio i da je dobio napad, te da je pobegao na ulicu.

- Pokušala sam da se istrgnem iz ruku napadača, ali me je poprilično jako stegao, a dete je počelo da mi se trese na ulici. Nekako sam uspela da mu se iscimnem iz ruku i da potrčim za detetom, pa su u tom momentu i radnici koji su bili u blizini prodavnice primetili da se nešto dešava i prišli da mi pomognu. Oni su nas malo smirili i pozvali policiju - kaže potresena žena.

Ovde se sve desilo foto: Privatna arhiva

Kako dalje navodi, najviše se uplašila zbog deteta, jer i mala količina stresa i buke može da mu aktivira napade, ali i po samom delu njenog napadača, sumnja da bi to moglo opet da im se dogodi i sada se plaši za život svog starijeg deteta, jer pored te prodavnice svaki dan prolazi kad ide u školu.

- Poznajem majku napadača, ona je jako divna žena, ali ona danas nije bila u radnji. Bili su samo njeni sinovi, od kojih me je jedan napao, a drugi samo posmatrao sa strane. Pored toga, oni su vrlo dobro upoznati sa zdravstvenim stanjem mog deteta, ne razumem koliko nemarni moraju biti da me još i napadnu pred njim, a poprilično sam i sigurna da bi mi naneo znatno veće povrede da nisam uspela da mu se istrgnem iz ruku - nastavlja uplašena M. B.

Naša sagovornica kaže da je policija došla na lice mesta, da su sačinili zapisnik, kao i da su ona i mladić dali izjavu.

foto: T.S./Kurir

- Posle toga sam otišla i u policijsku stanicu u Mirijevu. Rečeno mi će protiv njega biti podneta odgovarajuća krivična prijava i da sledi dalji postupak - navodi M. B. i dodaje da želi da se napadač adekvatno sankcioniše, kako se ovo više ne bi događalo.

(Kurir.rs - J. K.)