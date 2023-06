PRODUŽEN PRITVOR "VRAČARCIMA": Bivši muž Tamare Đurić i još 15 optuženih ostaje iza rešetaka

Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu produžilo je danas pritvor osumjičenim pripadnicima takozvane "vračarske kriminalne grupe", koja se tereti za tri ubistva i pet pokušaja ubistava.

Pritvor im je, kako je saopšteno, produžen za još 30 dana.

Nikola Vušović u bekstvu foto: MUP Srbije Printscreen

- Pritvor je prema okrivljenima N.T, L.C, A.M, A.N, V.M, D.M, Đ.K, I.B, J.B, N.K, M.T, N.B, R.T, S.M, N.V, F.G i V.K. produžen jer postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva svih navedenih okrivljenih ponaosob, te usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni, svaki ponaosob, u slučaju boravka na slobodi, u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i s obzirom na to da su imenovani okrivljeni osnovano sumnjivi da su izvršili krivična dela za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica istiih doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - saopšteno je iz Višeg suda u Beogradu.

Prema okrivljenom okrivljenom D.N pritvor je produžen jer postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, kao i usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni, u slučaju boravka na slobodi, u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

- Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rešenja - dodaje se u saopštenju Višeg suda.

Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je nedavno optužnicu protiv ukupno 38 osoba. Kao vođe grupe "Vračarci" označeni su Nikola Vušović koji se nalazi u bekstvu i Uroš Piperski koji je uhapšen u Portugalu.

Grupa se tereti za ubistva Aleksandra Šarca, Aleksandra Halabrina i Dragan Ristića, i pokušaj ubistva Samira Divljanovića, Miloša Nilovića, Andriju Zarića, Arsenija Stefanovića i sada pokojnog Lazara Vukićevića.

Inače, među uhapšenima u novembru prošle godine, kojima je Viši sud u Beogradu produžio pritvor je Nikola Kačarević, bivši suprug starlete Tamare Đurić. On se sumnjiči da je učestvovao u ubistvu Aleksandra Šarca.

Kurir.rs/ J. S.