MASOVNI UBICA SE SAD PRIMIRIO! Pre 2 nedelje pesničio cimera u ćeliji, a evo šta radi dva meseca od zločina

Osumnjičeni U. B. iz Dubone kod Mladenovca za koga se sumnja da je počinio masakr, već dva meseca se nalazi u pritvoru, u kom je 17. juna bio u centru skandala.

Kako su nam objasnili iz Višeg suda u Smederevu, tog dana pritvorenik U. B. sukobio se sa svojim cimerom u ćeliji.

- U Okružnom zatvoru došlo je prvo do verbalnog, a potom i do fizičkog sukoba između pritvorenog U. B. i drugog pritvorenika J. S., na taj način što je pritvorenik nasrnuo i udario otvorenom šakom u predelu lica U. B., koji mu je uzvratio udarac zatvorenim šakama u predelu glave. Isti su sami prekinuli sukob i o tome obavestili radnike Okružnog zatvora - stoji u saopštenju suda i navodi se da ih je obojicu pregledao lekar.

- Kod pritvorenika J. S. lekar je konstatovao povredu u vidu podliva ispod levog oka, dok pritvoreni U. B. nije imao povrede - dodali su.

Inače, kako Kurir saznaje, u pitanju je lakši disciplinski prestup, a od 17. juna U. B. i J. S. više ne dele ćeliju.

- U. B. je prebačen u drugu sobu, takođe grupnu. Od tada je miran i povučen, poštuje kućni red i nije pravio probleme. Primiro se - kaže naš izvor.

Podsetimo, U. B. je kobnog 4. maja iz svoje kuće u Šepšinu otišao do sela Malo Orašje gde se zaustavio kod spomenika gde su mladi roštiljali i družili se povodom đurđevdanskog uranka, i tu je izašao iz kola, uzeo kalašnjikov i počeo da rešeta po tinejdžerima.

Nažalost, tada je ubio pet mladića, a nekoliko njih rani, svoj krvavi pir nastavlja ka selu Dubone gde kod škole puca na okupljene koji sede na klupi i ubija troje, a ranjava nekoliko njih. U. B. zatim beži kolima zemljanim putem, ali pošto se zaglavio u blatu, beži peške sve do jedne kuće gde krade kola od domaćina i vozi se do naplatne rampe Mali Požarevac gde zaustavlja taksi u kom je putnica, koji ga vozi do sela nadomak Kragujevca gde je potom sutradan u uhapšen u kokošinjcu svog ujaka.

