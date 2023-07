BRUTALAN NAPAD NA NOVOPAZARCA I NJEGOVU PORODICU: Vukli ga i udarali, dok je dete vrištalo, potom mu napali i svastiku (VIDEO)

Grupa mladića napala je u nedelju u Novom Pazaru muškarca koji je u automobilu bio sa suprugom i maloletnim detetom, prvo verbalno, a onda i fizički.

Incident se dogodio u novopazarskom naselju Lug.

Napadnuti je sve snimao telefonom, koji su napadači pokušavali da mu otmu, a na snimku se za to vreme čuje dečja cika i vriska.

U incidentu nije bilo teže povređenih.

Na snimku koji kruži društvenim mrežama jasno se vidi deo nedeljnog napada na Novopazarca. Napadači ga pozivaju na obračun, dok ih on snima. Snimak nejasno pokazuje kako napadač pokušava da otme telefon žrtvi dok u panici dete plače i vrišti.

00:19 Okršaj u novopazarkom naselju Lug 1

Kako je za A1 navela sestra žene iz automobila, S.K, do obračuna je došlo zbog svađe u saobraćaju. Napadač je bio na motoru, a kada nisu uspeli da se mimoiđu, počela je prepirka.

"Taj dečko je rekao mom zetu 'A gde ćeš ti?', on mu je odgovorio na isti način, pa je taj mladić nastavio sa: 'Ti meni to da kažeš?'. Onda je bacio motor i krenuo je da ga bije. Moj zet je bio u kolima i branio se tako što ga je odgurnuo. Međutim, to su videli prijatelji napadača, odnosno njegova braća, pa su njih trojica, četvorica krenula na mog zeta, moju sestru i njihovo dete. Vukli su ga iz kola da ga biju, čupali su i njegovu ženu".

Kako dalje navodi, nije se sve završilo na ulici, već je nastavljeno ispred porodičnog doma napadnutih.

02:07 Okršaj u novopazarskom naselju Lug 2

"Moji su nekako uspeli da zatvore vrata i pobegnu kući, gde sam im ja trenutno gost, sa svojom mamom i dvoje dece. Oni nisu mogli da se smire kad su došli. Ja sam sa svojima onda izašla i videla da su se napadači okupili ispred kuće. Počeli su da me vređaju. Kada sam počela da ih snimam, jedan od njih krenuo je na mene".

Komšije su joj, kako kaže, priskočile u pomoć. Ona je napadnuta dok je bila u automobilu.

"Četvoro dece vrišti, kao i moja majka, on mi čupa ruku i za kosu, drugi me udaraju, lome mi retrovizor, čupaju brisač, pokušavaju da otvore vrata. Čak su mi ćerku zakačili. Moj brat je kod jednog video nož, ja sam videla šipku, znači bili su naoružani", završava priču i dalje potresena S.K.

(Kurir.rs/A1)