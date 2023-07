SUD KAZNIO UBICU IZ MLADENOVCA: Potukao sa cimerom, evo šta mu je sad zabranjeno

U. B. (20), mladiću koji je osumnjičen za masakr u selima Dubona i Malo Orašje, izrečena je disciplinska kazna ograničenja posete za sve članove porodice.

Kako se saznaje, njemu je ova kazna izrečena nakon što se potukao sa pritvorenikom J. S.

- Dana 29. juna 2023. godine sudija za prethodni postupak Višeg suda u Smederevu doneo je rešenje kojim je pritvoreniku U. B. izrečena disciplinska kazna ograničenje posete za sve članove porodice za dane 14. jul i 21. jul, a u postupku odlučivanja o disciplinskoj kazni prema osumnjičenom povodom događaja od 17. juna koji se desio u pritvorskoj jedinici Okružnog zatvora u Smederevu kada je došlo najpre do verbalnog, a potom i do fizičkog sukoba između pritvorenika J. S. i U. B. - kažu iz Višeg suda u Smederevu.

Ubio devet, ranio 12 osoba

U. B. se sumnjiči da je 4. maja na teritoriji Smedereva i Mladenovca, hicima iz automatske puške ubio devet, a pokušao da ubije 12 osoba, dok je još jedan mladić prošlog vikenda podlegao povredama koje je tada zadobio.

Sumnja se da je on nakon ubistva došao do naplatne rampe "Mali Požarevac", gde je pretio taksisti i putnici taksija bombom, čime je prinudio vozača da ga odveze do sela kod Kragujevca gde je i uhapšen.

Njemu se stavlja na teret krivična dela teško ubistvo, nedozvoljena proizvodnja držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i otmica i neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila.

On se nalazi u pritvoru od 5. maja, kada je i uhapšen.

Nekoliko dana kasnije uhapšeni su njegov otac R.B, ujak G.G. i brat od ujaka B.G. Svi se nalaze u pritvoru.

