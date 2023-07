"ŠALJEM KAMIKAZU, MALI JE LUD, SLAO SAM GA NA LAZU ISPRED PALATE" Džoni sa Vračara planirao da likvidaciju ispred zgrade suda!

Skaj prepiska optuženih pripadnika "vračarskog klana" koja je pribavljena posle dešifrovanja ove aplikacije za koju su kriminalci verovali da je potpuno bezbedna otkrila je da je Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara, kog je tužilaštvo označilo kao organizatora grupe, planirao ubistvo Lazara Vukićevića ispred beogradske Palate pravde! Inače, ova grupa je optužena i da je u oktobru 2019. na Vračaru pokušala da ubije Vukićevića, tako što mu je podmetnula bombu pod "porše".

Mesto eksplozije Vukićevog poršea foto: Damir Dervišagić

Vukićević je tada pukom srećom preživeo, ali je godinu dana kasnije, 14. oktobra 2020. namamljen i likvidiran u kući u Ritopeku. Ubili su ga, kako se navodi u optužnici Tužilaštva za organizovani kriminal pripadnici klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Istog dana, Belivukov klan je pokušao da namami i na isti način ubije Aleksandra Šarca, ali im to nije pošlo za rukom. To su učinili nekoliko dana kasnije pripadnici Vušovićeve kriminalne grupe i to u Tržnom centru Ušće u Beogradu. Upravo u kontekstu planiranja likvidacije Šarca, Vušović i optuženi Uroš Piperski pominju i Lazara Vukićevića.

Pratili medije Plašili se da je upucan pogrešan Pripadnici grupe, kako proizilazi iz dešifrovane skaj komunikacije, pratili su vesti u medijima i bili u panici da je Ilić pucao u pogrešnog čoveka, ali konstatuju da bi Sosa, kako zovu Kačarevića "javio da nije on". Vušović: Nešto je bilo, samo da nije omašio mali, samo da nije pogrešio čoveka Vušović: Neko je ispucan, piše u novinama, al ne znam ni ko je ni šta je, kaže Sosa da ovaj nije na mreži Piperski: Pa jel se javlja Sosa, ako nije ovaj pisao bi sosa odmah Vušović: Sosa je otišao i javio da je krenuo ka auto ovaj Piperski: Pa da nego da nije Šarac on bi odmah pustio poruku Sosi šta se desilo. Na to misim. I Sosa bi rekao pisao mi je ovaj Vušović: On jeee, još je živ valjda. Sad ćemo da vidimo, kaže ovaj što ga je namestao ne javlja mu se na telefon zvoni do kraja ne čita poruke na skaj. Znači on je sigurno. Odsekao sam se kad sam čuo da je možda greška

Kako je Kurir objavio, iz njihove komunikacije preko skaja navodno se vidi da je odlučeno da u Šarca puca Lazar Ilić koji je u januaru 2021. uhapšen u Crnoj Gori doneta u poslednjem trenutku, pošto je na više lokacije u Beogradu prethodno motrio drugi pripadnik grupe.

Dan pre pucnjave u Tržnom centru Vušović, koji je koristio nadimak Diablo je obavestio Piperskog (nadimak Lebron James) da ima "novog čoveka".

Ubistvo Šarca u Ušću foto: Nemanja Nikolić, Instagram Printscreen

Vušović: Brate, probaću da izvedem sutra neku akciju kamikazu

Piperski: Brate, kako u Ušću?

Vušović: Nećemo ove naše momke da šaljemo u to, imam jednu kamikazu, baš kamikazu jer je u pitanju Ušće.

Piperski: Ajde, al kako, pašće.

Vušović: Pašće verovatno, nije to za ove naše sa grupe, to je za neke kamikaze samo. Dole kad dođe brate ovaj u garažu, nađemo blindu i čekamo ga kod auta. Ima jedan mali, lud, skoro sam ga slao Lazu isped Palate pravde da ubije, al se nije pojavio ovaj.

Piperski: Plašim se samo ako zna tebe, koga već zna, ako padne.

Vušović: Mene ne zna, zan samo Diablo, ne zna ko sam.

Narednog dana, takođe putem skaja Vušović otkriva da ga je optuženi Nikola Kačarević, inače suprug starlete Tamare Đurić obavestio da se sa Šarcem nalazi u Tržnom centru. Prema optužnici, Kačarević u kog je Šarac imao poverenja i rednovno se sastajao sa njim, informacije o mestima na kojima su se viđali prosleđivao je pripadnicima grupe i za to je dobio 6.000 evra.

U garaži Tržnog centra, posle viđanja sa Kačarevićem, 17. oktobra 2020. u Šarca je pet metaka ispalio optuženi Lazar Ilić. Iako su u prvom trenutku strahovali da je upucan pogrešan čovek, kada su bili sigurni da je teško ranjena njihova meta, razmenili su sledeće poruke na grupi:

Vušović: Voli vas brat, pravi ste ratnici!

Piperski: Koji Meksiko u sred Beograda

Kurir.rs/ Ekipa Kurira