SKANDAL ISPRED SUDA U VALJEVU! Supruga ubijenog Milovana u Osečini napala advokata! OTKRIVAMO ŠTA SE DOGODILO

Početak suđenja Radovanu S., koji je optužen za ubistvo Milovana Marinkovića u Osečini kod Valjeva, kako Kurir saznaje, obeležio je skandal pošto je po završetku pripremnog ročišta supruga pokojnog napala advokata okrivljenog!

Kako izvor Kurira otkriva, po završetku pripremnog ročišta supruga ubijenog prišla je advokatu Ivanu Gvozdencu koji brani Radovana S. i pljunula ga. - Advokat je izašao iz suda sa klijentom, koji se brani sa slobode. Žena mu je prišla, pljunula ga i rekla mu da je "đubre jedno" - otkriva izvor Kurira šta se desilo neposredno posle suđenja koje je održano danas u Višem sudu u Valjevu.

Advokat Ivan Gvozdenac foto: Privatna Arhiva

Kurir je kontaktirao sud, iz kog nam je saopšteno da je za danas bilo zakazano pripremno ročište u predmetu protiv Stojanovića i da je ono održano. - Navedeno pripremno ročište je redovno održano, a tokom ročišta kao i nakon održanog ročišta, u zgradi suda nije bilo nikakvih incidenata. Sudska uprava nema saznanja da li su se dogodili neki incidenti van zgrade suda - saopšteno je iz uprave Višeg suda u Valjevu.

Kontaktirali smo i adovkata Ivana Gvozdenca, koji je potvrdio da se incident dogodio danas.

- Istina je, došlo je do napada, odnosno incidenta ispred zgrade suda. Ne bih o tome, ne zameram nikom, ovo je posao koji sa sobom nosi rizik, razumem oštećene u svakom predmetu, teške su to stvari. Inače, održano je pripremno ročište i dalje smo kod teze da ne postoji teško ubistvo i da ćemo to i dokazati - potvrdio je poznati advokat za Kurir.

Milovan Marinković, Vesna S. i Radovan S. foto: Nemanja Nikolić, Facebook

Radovan S. iz Novog Sada, podsetimo, optužen je da je 27. septembra 2020. u Osečini ubio bivšeg ljubavnika svoje supruge Milovana Marinkovića.

Podsetimo, Radovan S. na saslušanju je priznao da je ubio Marinkovića. Tvrdio da je to učinio iz straha za porodicu i suprugu kojoj je Marinković pretio zbog toga što navodno više nije želela da bude sa njim.

Radovan S. je, navodno, na saslušanju rekao i da noć uoči ubistva nije spavao, kao i da se ujutru sa ženom vozio po gradu i tražio objašnjenje od nje. Rekla mu je da joj je Marinković pretio, da ju je silovao, ucenjivao slikama i video-snimkom, kao i da je Milovan lud i da ga se plaši.

Seo je, navodno u kola, otišao u Osečinu i pronašao kuću pokojnog. U dvorištu je sreo ćerku Milovana Marinkovića i pitao je da li joj je otac tu. Ušao je i sreo se s Milovanom "koji mu se smejao u facu" i ponavljao da njegova žena "najviše voli da je neko siluje".

