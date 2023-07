"NA VELIKI PETAK GA NASMRT PRETUKLI DEČACI OD 13 I 10 GODINA" Strašna ispovest rođaka deke ubijenog u Tovariševu: "Nije se branio"

Dečaci od 10 i 13 godina, koji su pre tri meseca, nasmrt pretukli Todora Šunjka (75) iz Tovariševa kod Bačke Palanke nakon zločina su navodno u bekstvu, kako tvrdi rođak ubijenog starca.

Porodica je nesrećnog čoveka sahranila, ali više detalja o zločinu nemaju. Maloletni delikventi su se sa svojim porodicama iselili iz Tovarišta.

"Na Veliki petak su ga nasmrt pretukli"

- Čekamo izveštaj policije i tužilaštva o smrti našeg rođaka. Na Veliki petak nasmrt su ga pretukla dvojica dečaka od 10 i 13 godina. Tog dana su mu tražili novac, a on im nije dao. Sačekali su ga u mračnoj ulici, udarili ga betonskom pločom, a kada je pao na zemlju nastavili da ga tuku. U kolima Hitne pomoći bio je svestan, ali neprepoznatljiv. Moja supruga i sin su ga smestili u bolnicu. Todor se nije ženio i nema dece, pa smo se mi starali o njemu. Sveštenik sahranu nije želeo ni da naplati - priča Dušan Jovanov, rođak ubijenog čoveka i bivši direktor škole u Tovarištu.

Todor je praktično prebijen pred kućom s obzirom na to da, kako kaže Dušan, od kuće do prodavnice nema ni 100 metara.

"Nije se branio jer su deca"

- Oni valjda nisu imali dovoljno para za prodavnicu. Videli su kada je on plaćao i trčali su za njim da im da pare. Nosio je dve kese, on i sestra žive sami. Odjednom su ga napali. Pitaju ljudi što ih nije šutnuo, ali on je takav tip čoveka da ja od njega u životu nisam čuo ružnu reč. On je toliko tih i miran čovek. Nije se branio da ih ne bi povredio jer su deca. Dugo je bio na respiratoru. U bolnici nije mogao ni da govori, ali je reagovao, mogao je da uhvati za ruku - dodaje.

Meštani pričaju da je pokojni Todor bio miran čovek, koji nikad nikom nije uputio nijednu ružnu reč. O tome koliko je bio dobar, naglašava Jovanov, svedoči to što je sveštenik odbio da naplati uslugu za njegovu sahranu.

Prema saznanjima meštana, dvojica maloletnika, koja su posle prebijanja penzionera još dvaput napala ljude u selu, a starijeg čoveka srušila s bicikla, potiču iz sedmočlane porodice, doseljene nedugo pre zlodela iz Novog Sada.

Oglasilo se tužilaštvo

Iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu kažu da je protiv deteta N. Z. podneta krivična prijava zbog krivičnog dela teška telesna povreda.

- U sklopu provera, a po naredbi Višeg javnog tužilaštva, pribavljen je video snimak sa bezbednosnih kamera prodavnice u kojoj se nalazio oštećeni Todor Šunjka neposredno pre napadan, te je dat nalog policiji da od nadležnog Centra za socijalni rad pribavi izbeštaj o stanju u porodici maloletnika, a radi ocene da li je, eventualno, od strane roditelja došlo do zapuštanja i zanemarivanja deteta Z. N., kao i ostale dece u njihovoj porodici - kažu iz VJT Novi Sad.

