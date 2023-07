DEVOJČICU (10) POZVAO NEPOZNAT BROJ, USLEDILA DRAMA! Majka prijavila policiji, šokirala se kad je saznala ko joj uznemirava ćerku

Žena M. J. (ime i prezime poznato redakciji), majka devojčice (10) prijavila je policiji nepoznatu mušku osobu koja je 12. jula u večernjim satima zvala njenu maloletnu ćerku i ispitivao je kako se zove, gde živi i da mu uključi video poziv kako bi je gledao.

Prestravljena žena kaže za Kurir da je slučaj zajedno sa suprugom odmah prijavila policiji, a kako navodi tog dana devojčica je bila kod rođaka u jednom selu u okolini Beograda.

- Ćerki je zazvonio telefon, broj joj je bio nepoynat i muška osoba je počela da je ispituje kako se zove, i ona je prvobitno mislila da se neko od njenih drugara šali sa njom i rekla je svoje ime. Međutim, ubrzo su usledila pitanja gde živi, koja joj je adresa, ko su joj roditelji, a zatim je od nje tražio i da uključi kameru na Viberu kako bi se oni gledali i pričali - kaže M. J. i dodaje:

foto: Shutterstock, Ilustracija

- Kako je muškarac preko telefona bio napadan i nepristojan, ćerka se uplašila i odmah je spustila slušalicu i sve to ispričala meni i tati. Suprug i ja smo se šokirali, jer dete ne koristi nijednu društvenu mrežu i ima samo Viber kako bi mogla nama da se javlja.

Kako dalje priča žena, suprug i ona su okrenuli taj broj kako bi videli ko je to zvao njihovu mezimicu.

- Suprug ga je nazvao i kada ga je pitao ko je, kao i zbog čega je zvao dete, on je bio potpuno hladnokrvan, kao da je u redu da nekome zoveš dete i tražiš od njega lične podatke, kao i da te gleda na video pozivu. Kasnije sam ga i ja pozvala, a on mi je onako drčno i bezobrazno rekao "dokaži da sam zvao", a onda me je i opsovao - rekla je žena i dodala:

foto: Shutterstock

Slučaj su, kako kaže naša sagovornica, prijavili policiji, ali su pokrenuli i sopstvenu istragu kako bi saznali ko je čovek koji im je uznemirio ćerku.

- Policija nam je rekla da će pokušati preko broja telefona da ga lociraju, ali sam ja bila uporna da ga nađem, pa sam sama počela da istražujem. Kucala sam u pretrazi na internetu njegov broj telefona i uspela sam da ga lociram.

Naša sagovornica je zatim rekla da se šokirala kada je otkrila da je to muškarac koji ima suprugu i dete godina njene ćerke.

- Sve što sam pronašla odnela sam policiji koja je otišla potom kod njega, gde su mu naveli da to više ne sme da radi. Strašno mi je što je to ostalo na tome, da je on policajcima rekao "da to više neće ponoviti" - kaže ova zabrinuta majka i apeluje na sve roditelje da prate svaki korak svoje dece, kako im se ne bi dogodilo isto što i njoj.

Ona napominje da je uplašena nakon što je muškarac stupio u kontakt s njenom ćerkom i hteo od nje, ko zna šta.

- Dete mi je celo noć plakalo i nismo ni mi mogli da se smirimo - kaže ona.

(Kurir.rs - B. T.)