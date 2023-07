"IMALI SU JEDNU POSEBNU ŽELJU" Komšije otkrile JEZIVE DETALJE o smrti muža i žene iz Zemuna: Evo kako je bračni par zatečen!

Muškarac Z.Ž. (73) ubio je svoju suprugu V. Ž. (71), pa sebe, u njihovoj porodičnoj kući u Zemunu, a njihova tela pronađena su u krevetu. Pored muškarca je bio i pištolj iz kog je pucao. Prema za sada dostupnim informacijama i kako smo saznali od onih koji su poznavali ovaj bračni par, sumnja se da je najverovatnije u pitanju "ubistvo iz milosrđa".

Prema rečima komšija iz ulice Cara Dušana u Zemunu, ovaj bračni par imao je lep odnos, stalno su bili zajedno i nikada nije bilo problema između njih, a žena je bila teško bolesna i odavno je nisu videli da je izašla iz kuće u komšiluku.

- Znamo da je dugo već bolesna, ali oni nisu imali neke odnose sa komšijama, onako, bili su povučeniji. Jako su bili fini, ali su nekako vreme stalno provodili u kući ili dvorištu - rekla je jedna komšinica za Kurir.

foto: Kurir

Kuća im je ograđenja živom ogradom koju su nedavno sređivali.

- Mislim da sam njega videla tada, pre jedno dve nedelje. Nju nisam baš dugo videla, a i ranije kad sam je viđala to uglavnom bude noću, kad već padne mrak, da malo prošeta, verovatno joj bude tako lakše - kaže komšinica i dodaje da nikada nisu čuli nikakvu svađu ni buku i da je ubeđena da nikada ranije nije bilo nasilja u toj porodici.

Kako smo saznali od komšija, par ja iza sebe ostavio ćerku koja ne živi sa njima, a koja je kasnije juče došla do porodične kuće u Zemunu.

foto: Kurir

Prema rečima komšija, oni pretpostavljaju da je u pitanju "ubistvo iz milosrđa".

- Čuli smo da se ovo dogodilo po nekom njihovom unapred napravljenom dogovoru. Kažu i da je naš komšija imao neku poslednju želju, a verujemo da je ta želja bila da on i njegova voljena supruga zajedno odu na onaj svet. I to što su ih našli u krevetu zajedno, to što su roletne bile spuštene, samo nam negde potvrđuje da je ovde reč o ubistvu iz milosrđa. Nekako sve ukazuje na to da su se negde dogovorili - pričaju nam komšije iz Zemuna. Oni kažu i da su tužni zbog tragedije koja im se dogodila u komšiliku.

- Iako nismo bili preterano bliski s njima, žao nam je što se to dogodilo - pričaju.

Policija je juče obavila uviđaj, kad su tela i pronađena. Za sada, ovo je delo kvalifikovano kao ubistvo i samoubistvo.

Da podsetimo, njihova tela nađena su u nedelju i to kad je brat muškarca Z. Ž. pozvao policiju jer mu se par nije javljao dva dana, a roletne na kući su bile spuštene. Tela su pronašli policajci, a na licu mesta sa njima bila je i porodica.

Kurir.rs - D.A.

