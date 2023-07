"PRVO JE UDARIO ŠTAKOM, A ONDA OBESIO O KABAL": Cimerka otkrila nove detalje o Noinoj smrti: OTVORIO JE VRATA I UBACIO UNUTRA

Drugarica i cimerka Noe Milivojev, osamnaestogodišnje devojke iz Kovilja brutalno ubijene i raskomadane u stanu u centru Beograda, Ana Marija Petrović, otkrila je nove detalje o torturi koju je Noa proživela sa osumnjičenim ubicom O.D. (33).

Ana Marija je za Kurir televizuju ispričala da su komšije kobnog dana, 17. juna kada je ona i poslednji put viđena živa, čule svađu između Noe i njenog dečka O. D. sa kojim je nesrećana devojka neko vreme bila u ljubavnoj vezi.

Noa i O.D. foto: Privatna Arhiva, Printscreen TikTok

Noa je, prema njenim rečima, kobnog dana otišla u stan u centru Beograda kod dečka, najverovatnije kako bi pokupila svoje stvari.

- Najteže mi pada zašto je stala da neko nju udari. Zašto mu nije uzvratila. Ja samo joj rekla: "Pusti stvati, čuvaj život!". Komšije su je čule kako viče na njegovim vratima: "Vrati mi moje stvari, vrati mi stvari, inače ću ti razvaliti vrata!". Kažu da je on tada otvorio vrata i ubacio je unutra i tu se sve smirilo. Više komšije ništa nisu čule - rekla je Ana Marija i dodala:

- Onda smo saznali da je prvo udario štakom, pa je obesio o kabl, nije mi bilo jasno kako mu nije vratila tada - kaže Ana Marija Petrović.

foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolić, Printscreen/TikTok

Osumnjičeni O.D. je, da podsetimo, nakon žustre svađe ubio Nou, njeno telo raskomadao i delove potopio u kiselinu kako bi ih se rešio i kako komšije, najverovatnije, ne bi osetile smrad leša.

Kako smo ranije pisali, O.D. je nakon hapšenja priznao zločin, ali se na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu branio ćutanjem, posle čega mu je određen pritvor.

Inače, Noa Milivojev se dvadesetak dana vodila kao nestala. Njena porodica je policiji rekla da je ona 17. juna poslednji put kontaktirala s njima i da im je tada rekla da ide kod dečka O. D.

- Policija je tokom potrage obavila razgovor sa O. D., ali je on rekao da Noa nije dolazila kod njega i da je nije video. Međutim, kako je vreme odmicalo, policija je došla do dokaza da je on počinio zločin u svom stanu. Policija je 6. jula u stanu u prizemlju zgrade u centru Beograda pronašla ostatke tela Noe Milivojev. U kupatilu su pronađene posude sa hemikalijom i uništenim delovima tela - podseća izvor.

Kako su ranije ispričale komšije za Kurir, videli su da je policija iz stana O D. iznosila crne kes, a iz jedne su virile roze kikice.

Inače, osumnjičeni O. D. je prilikom hapšenja delovao pogubljeno, sedeo je na kauču ispred stana sa lisicama na rukama i izbezumljenim pogledom.

- On je IT stručnjak i vlansik čak tri firme za programiranje. Lepo je zarađivao, ali je novac uglavnom trošio na narkotike i alkohol. Izabrao je posao koji može da radi od kuće jer ima probelam sa nogom. Naime, posle saobraćajne nesreće koju je imao kao dečak hodao je uz pomoć štake - podseća izvor.

Kurir.rs

00:48 CIMERKA NOE MILIVOJEV OTKRIVA: Komšije je poslednji put čule kad je VIKALA pred vratima osumnjičenog! UPORNO PONAVLJALA SAMO JEDNO