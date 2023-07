POTVRĐENA OPTUŽNICA PROTIV KLANA DŽONIJA SA VRAČARA: 38 "vračaraca" se udružilo, terete se za 3 brutalna ubistva!

Viši sud u Beogradu - Posebno odeljenje za organizovani kriminal, doneo je rešenje kojim je potvrđena optužnica Tužilaštva za organizovani krimina koja je podignuta protiv okrivljenog Nikole Vušovića i drugih, zbog krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela.

Vušović, poznatiji kao Džoni sa Vračara se nalazi u beskstu, a označen je kao vođa organizovane kriminalne grupe iz Beograda, "Vračarci".

Vušović i Piperski foto: screenshot, MUP Srbije

Nikoli Vušoviču i Urošu Piperskom, kako je Kurir već pisao, na teret se stavlja izvršenje krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela.

- Drugi okrivljeni N.T., D.Đ., L.C., M.M., A.M., A.N., V.M., V.K., V.U., D. M., R.B., Đ.K., I.B., J.B., J.S., N.K., L.I., M.D., M.T., M.P., M.R., N.B., N.M., N.F., P.J., R.J., R.T., S.M,, S.S., F.G., I.B., V.S., M.A, A.O., D.N. i N.V. optuženi su za izvršenje krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela - navodi se u saopštenju Višeg suda u Beogradu.

Takođe, Vušović i Piperski terete se i za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u podstrekavanju, a okrivljeni M.A., N.T., N.K., Đ.K., I.B., M.T. i L.I. za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo, N.M., S.S., A.M., D.Đ., I.B. i V.S. izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u pomaganju.

Ova grupa, da podsetimo, tererti se za tri teška ubistva i to Aleksandra Halabrina, Dragana Ristića Čađe i Aleksandra Šarca i pet pokušaja ubistava.

Kurir.rs/D.A.