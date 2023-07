"REKETIRAO ME, UZNEMIRAVAO MI PORODICU I PRIJATELJE": Beograđanin priznao da je upucao muškarca u Budvi, određen mu pritvor!

Nakon saslušanja u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, Beograđaninu Aleksandru Rakiti određeno je zadržavanje do 72 sata, zbog sumnje da je sinoć, u Budvi, pokušao da ubije V.B.

Kako se saznaje, Rakita je tužiocu rekao da je oštećeni juče pokušao da ga reketira, ali i da je uznemiravao njegovu porodicu i prijatelje.

Rakita je uhapšen sinoć, dva sata nakon ponoći, u Budvi a njegov branilac Božo Milonjić je kazao da mu je zadržavanje određeno zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio dva krivična dela - ubistvo u pokušaju i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

- Pritvorski osnov je opasnost od bekstva i uticaja na svedoke. On je pred višim državnim tužiocem u Podgorici izneo odbranu, do detalja opisao kritični događaj i šta ga je motivisalo i navelo da izvrši krivično delo. Takođe, do detalja je opisao ponašanje oštećenog tog i prethodnih dana u Budvi, u odnosnu na samog osumnjičenog, članove njegove porodice i njegove prijatelje. On je priznao izvršenje krivičnog dela - kazao je Milonjić i dodao:

- Do nemilog događaja došlo je ne samo zbog ponašanja okrivljenog, već i zbog ponašanja oštećenog koji je od ranije poznat Upravi policije i koji je u Budvi prepoznat kao osoba sklona devijanstnom ponašanju. Očekujemo od nadležnih institucija da obrate pažnju na ovakva lica koja se slobodno kreću u metropoli turizma, a posebno zbog svega što se dešava u našem društvu - rekao je Milonjić.

Advokat Rakite potvrdio je da je oštećenji V.B. pokušao da reketira okrivljenog.

- Moj branjenik je trpeo reket i iznudu od strane oštećenog. To reketiranje i iznuda trajali su u kontinuitetu tokom jučerašnjeg dana. Slučaj i ponašanje oštećenog juče tokom dana prijavljeno je policiji u Budvi. Zašto policija nije reagovala i nije privela oštećenog zbog saslušanja na sve ove okolnosti, ostaje da se utvrdi u daljem toku postupka i da neko iz Uprave policije na to da odgovor. Informisan sam da je sinoć, tokom noći, jedno lice saslušano u policiji i da je opisalo da je oštećeni na jednom brodu uznemiravao ljude, upadao na tuđe posede, uznemiravao građane, ali da na to niko nije reagovao, iako je bilo prijavljeno - kazao je Milonjić.

Kurir.rs - Vijesti