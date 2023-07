TUKAO SESTRU POZNATE TIKTOKERKE UKI Q DOK SE NIJE ONESVESTILA: Počinje suđenje nasilniku koji je unakazio ženu od batina!

Suđenje Damjanu H. (24) koji je osumnjičen da je u septembru prošle godine pretukao svoju suprugu Saru H. (20), počinje sutra u Drugom osnovnom sudu u Beogradu. On se tereti za krivično delo nasilje u porodici.

Sara H. inače je rođena sestra Une Kablar, tiktokerke poznatije kao Uki Q, koja je i obavestila javnost o nasilju koje je Sara pretrpela od strane svog supruga.

foto: Privatna Arhiva, Printscreen/Instagram

Sara H. se odmah nakon napada pridružila krivičnom gonjenju supruga i ostala pri navodima iz krivične prijave, da je suprug brutalno pretukao u stanu u kom su živeli u Rakovici.

- Tukao me je toliko da sam 15 minuta bila u nesvesti. I kada sam se onesvestila, on je nastavio da me udara - ispričala je tada na saslušanju u tužilaštvu.

foto: Printscreen/Instagram/uki_q

Kako je tiktokerka Una tada objavila na svom Instagram profilu, Damjan je posle napada Saru odvezao na Vojnomedicinsku akademiju, a uhapšen je narednog dana, 29. septembra.

On je u pritvoru proveo 10 dana i pušten je da se brani sa slobode.

Sara i Damjan su u tom trenutku bili nepunih 8 meseci u braku, a ona je za Kurir ispričala da su se posvađali i da je on tada krenuo da je udara i tu se nije zaustavio, ali da tako nešto nije uradio nikada ranije.

- Dešavalo se da me tokom svađe ponekad gurne - priča ona i dodaje da i njihova beba ima modrice, ali da ona nikada nije ni posumnjala da bi muž mogao da joj naudi.

- Mislim da su te modrice nastale dan ranije, dok ju je ljuljao jer je mnogo plakala i bila nervozna. Damjan je takođe bio nervozan i dok ju je ljuljao, ona je nekoliko puta jače zaplakala. Tada mi ništa nije bilo sumnjivo, jer beba često zbog grčeva zaplače, ali sada sumnjam da joj je stezao guzu. Imala je povrede, guza je bila crna - ispričala nam je tada Sara.

Kurir.rs