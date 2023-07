UBICI SA VRAČARA NE BIH VEROVAO, NIJE REKAO ISTINU DO KRAJA! Bivši sudija o promeni dečaka i koga želi da ZAŠTITI

Dečak koji je 3. maja iz očevog oružja ubio devet vršnjaka i čuvara škole u OŠ "Vladislav Ribnikar", svedočio je u utorak u postupku koji se vodi protiv njegovog oca koji se tereti za teško delo protiv opšte sigurnosti. On je ispitivan putem video-linka spostavljenim između psihijatrijske klinike na kojoj se dečak nalazi i Palate pravde u kojoj se nalazi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Toko jučerašnjeg svedočenja u postupku protiv oca, dečak je, prenose mediji, prvi put je promenio iskaz i dva meseca nakon masakra priznao da se kaje.

"Kajem se, da mogu da vratim film, ne bih to opet uradio", rekao je prilikom svedočenja. On nije umeo da objasni zašto je to uradio. Rekao je da se predomišljao, da se kaje i kada bi vratio film, ne bi opet to uradio. Takođe, on nije naveo konkretan razlog zbog čega je ispalio hice u svoje vršnjake.

Promenu iskaza i svedočenje dečaka dva meseca nakon masakra, komentarisao je i bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević:

"Ja bih rekao da je on tim novim iskazom želeo da pomogne svom ocu, advokati su ga savetovali da promeni priču, ne bi on tek tako promenio mišljenje" rekao je sudija Ivošević za "Probudi se", a na pitanje da li je relevantniji prvi iskaz dečaka ili ovaj sada, on dodaje:

"To je sada zauzimanje stava, sve zavisi od pravosudnih organa, oni će imati sve u vidu, pa će ocenjivati iskaze. Ja bih rekao da je bio iskren prvi put, jer drugi iskaz je 40 dana posle masakra. Sada su u nevolji njegov otac i majka, imovina može da bude oduzeta, tako da će on sad voditi računa i o interesima porodice", kaže Ivošević.

Da li će roditelji odgovarati

"Oni ne odgovaraju za ubistvo, oni odgovaraju za krivično delo što su prema detetu bili onakvi kakvi nisu trebalo da budu. Meni je neshvatljivo da oni nisu gledali njegov radni sto na kome je stajao spisak žrtava. Drugo, morali su da primete da on nešto priprema. On zna da puca, nije promašio skoro nikoga. on je inteligentan momak, njegove godine i to što je govorio ne odgovara njegovoj dobi", tvrdi bivši sudija i dodaje:

"Ako je psihički labilan, onda dolazi lečenje, a to lečenje može da bude doživotno. Ako je stanje neizlečivo, onda to lečenje može da traje duže nego bilo koja kazna. Sad je on na posmatranju, veštak tek treba da utvrdi njegovo mentalno stanje", kaže Ivošević.

Dečak je prilkom saslušanja rekao da mu otac nije omogućio pristup oružju:

"Ja mu ne bih verovao, on je želeo da spasi oca, ali nije rekao istinu do kraja. Ja bih rekao da mu niko drugi nije omogućio pristup oružju. Razumem da je on skrivao nameru od rodietlja, ali ne mogu da razumem da nisu videli šta on radi u svojoj sobi. Dečak je vrlo čudnovat, zato će nalaz veštaka biti najznačajniji i za njihove rdoitelje i za njega. Ako se utvrdi da ima psihičke smetnje, onda lečenje može biti doživotno", zaključio je Ivošević.

