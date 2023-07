NENORMALNO! OTAC BIO PONOSAN KAKO DEČAK-UBICA PUCA: Snimao ga i hvalio se prijateljima kako sa 13 godina GAĐA BEZ PROMAŠAJA!

Otac dečaka (13) koji je 3. maja u centru Beograda počinio jezivi masakr kada je u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devet vršnjaka i čuvara u školi, hvalio se prijateljima kako njegov sin "sa tek 13 godina puca bez promašaja".

Kako izvor Kurira otkriva, dečak koji je istog dana kada je počinio zločin smešten u jednu psihijatrijsku ustanovu, tokom svedočenja koje je obavljeno u ponedeljak putem video konferencijske veze između bolnice i Višeg javanog tužilaštva u Beogradu, izjavio je da ga "otac nije učio da puca, već stariji čovek u streljani".

Veoma je precizan

- Izjava dečaka-ubice koji je tokom svedočenja bio hladan, bez trunke emocije i empatije prema tome što je ugasio deset života i uništio živote nekoliko desetina članova porodica ubijenih, bila je manipulacija kojom bi donekle pokušao da olakša položaj svog oca koji je u pritvoru upravo iz razloga što ga je vodio u streljanu kao i zbog toga što nije bezbedno čuvao oružje u stanu, iz kog je dečak počinio zločin - objašnjava sagovornik Kurira.

Prema njegovim rečima, dečak jeste odgovarajući na pitanja rekao da ga je otac odveo, ali da ga nije on naučio da puca.

- Otac je svojevoljno dete vodio u streljanu i nosio svoje pištolje. Obučavao ga je, navodno, čovek koji radi u streljani ali na molbu oca koji je želeo da trinaestogodišnjeg sina nauči da puca iz njegovih pištolja. Otac je sve to snimao mobilnim telefonom i prijateljima se hvalio kako "njegov sin precizno, bez promašaja, puca" - otkriva izvor Kurira i podseća da je iste pištolje sin na dan masakra uzeo iz sefa i počinio masovno ubistvo.

Kako saznajemo, dečak-ubica koji je ušetao naoružan u školu, ubio čuvara, zatim tri devojčice koje je zatekao na hodniku a potom i decu iz njegovog razreda koja su bila na času istorije, oružje je uspeo da uzme iz dva okreta kolutića na očevom sefu.

Avokat Zora Dobričnin Nikodinović

Nije tačno da je dečak izrazio kajanje

Advokat Zora Dobričnin Nikodinović punomoćnik članova porodice jedne od ubijenih devojcica kaže za Kurir da nisu tačni navodi da je otac dečaka-ubice oružje čuvao na "apsolutno bezbedan nacin", kako to tvrdi njegov branilac. - Nije tacno da je oružje cuvano na "apsolutno bezbedan nacin" kako je to iznela branilac okrivljenog, iz tog razloga sam od mojih klijenata, porodice ubijene devojcice A. B. , zamoljena da ovo demantujem. Takođe, nije tačno ni da je dečak izjavio da otac nije taj koji mu je prvi omogućio da puca i koristi oružje - naprotiv, upravo na moja pitanja je odgovorio suprotno od ovog što branilac tvrdi - kaže Zora Dobričanin Nikodinović. Ona se posebno osvrnula na navode advokatice Irine Borović, koja je posle ispitivanja decaka u istrazi koja se vodi protiv njegovog oca izjavila da je on "više puta izrazio duboko kajanje". - Niti je izrazio kajanje, niti je iko od prisutnih iz bilo koje rečenice dečaka ubice mogao da shvati da on izražava kajanje - kaže poznata advokatica koja zastupa porodicu ubijene devojcice i koja je prisustvovala ispitivanju decaka putem video linka koji je uspostavljen izmedu psihijatrijske klinike na kojoj je smešten i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje vodi istragu protiv njegovog oca.