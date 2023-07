PRETUČENOM VETERINARU IZ BOGATIĆA SE BORE ZA ŽIVOT: Hteo da odbrani prijatelja, 3 nasilnika ga oborila i šutirala (FOTO)

B.D. (44), vetereinar iz Bogarića, koji je pretučen u petak kad je hteo da prekine tuču u kojoj je učestvovao njegov prijatelj, trenutno se nalazi u bolnici u Beogradu gde mu se bore za život.

Prema rečima našeg izvora iz istrage, B.D. je primio udarac nakon čega je pao na parking i izgobio svest, ali su nasilnici nastavili da ga šutiraju.

- Još se proverava koje su povrede dovela do ovakvog njegovog stanja. On je hitno prebačen u Beograd u bolnicu, gde lekari daju sve od sebe da mu spasu život. Bio je u besvesnom stanju - kaže sagovornik Kurira.

Veterinar u teškom stanju foto: Facebook

Zbog sumnje da su mu naneli teške telesne povrede uhapšeni su D.D. (20), S.B. (22) i Đ.L. (23). Dvojica su uhapšena odmah, dok je policija za jednim tragala.

Kako saznajemo, pretučeni B.D. je poznat u svom kraju kao human čovek i uvek spreman da pomogne.

Povodom nemilog događaja oglasio se i predsednik opštine Bogatić, Milan Damnjanović koji je izjavio da oštro osuđuje napad na veterinara i da sve institucije sistema moraju stati na put agresiji.

- Najoštrije osuđujem napad na našeg sugrađanina B.D., uvaženog člana naše lokalne zajednice koji se desio pre dve večeri. Moraju se znati granice u poštovanju ljudskog integriteta, slobode i dostojanstva. Nažalost, svedoci smo toga da postoje individue koje destruktivno ponašanje i svoju agresivnost iskazuju na ovako brutalan način, a to je nešto čemu sve institucije sistema moraju stati na put i to ne samo u ovom slučaju - napisao je on na svom Fejsbuk profilu i dodao:

- U ovom trenutku najvažniji je život našeg sugrađanina i zato se svi zajedno pomolimo za njegov što brži oporavak.

Kurir.rs - D.A.

Bonus video:

00:09 Masovna tuča na beogradskom bazenu