UŽASNO PORODIČNO NASILJE U KLADOVU! Tukao ženu i njihovo dete (8) nasred ulice!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kladovu uhapsili su M. B. (42) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

On se sumnjiči da je sinoć, nakon kraće rasprave na ulici, udario bivšu ženu, a nakon toga i njihovo osmogodišnje dete. M. B. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Negotinu.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni (0-24h, besplatan poziv)

Kurir.rs