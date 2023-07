"MLADI SVE ČEŠĆE KONZUMIRAJU KOKAIN, MEŠAJU GA SA ALKOHOLOM!" Eksperti: Govore "to svi rade", ali JEDNA STVAR IM JE UGROŽENA

Lekari u Nišu uspeli su da spasu život dečaku koji je u besvesnom stanju primljen u bolnicu zbog predoziranja narkoticima. Vest da je dete od samo 14 godina već heroinski zavisnik, zaprepastila je građane. Ipak, stručnjaci nisu iznenađeni, jer kako tvrde drogu konzumira sve mlađa populacija.

Stav građana je da zavisnost ne predstavlja problem samo pojedinaca i njihovih porodica, već društva u celosti.

03:10 MLADI SVE ČEŠĆE NA KOKAINU, MEŠAJU GA SA ALKOHOLOM! Eksperti: Brane se rečima to svi rade, ali JEDNO IM JE NAJVIŠE UGROŽENA

Drogu najviše koriste mladi uzrasta između 14 i 25 godina i najčešće je uzimaju iz radoznalosti, dosade, depresije, želje za avanturom, slabosti da odbiju ponuđenu drogu kao i zbog nedostatka kvalitetne emotivne veze s porodicom.

- Primećeno je kod mlađih generacija da osim kontinuinirane upotrebe marihuane, sve češće primećujemo upotrebu psihostimulusa kao što je amfitamin, koji je u tim konceptima gde ga nabaljaju nešto jeftiniji od kokaina ali je primećeno i da je kokain sve učestaliji i u najmlađim uzrastima i da se do njega dolazi relativno lako, pogotovo u tim nekim klubskim konceptima gde se uglavnom koristi kombinacija kokaina i alkohola - rekao je dr Ivajlo Ilijev, psihijatar.

Jako je bitno da se prvo prizna zavisnost, jer se rešenje ne može naći bez priznanja problema. - To svi rade, to je sada najčešća rečenica, to svi rade, to je sve normalno, nikom ništa ne može da se desi. Mislim da je pogrešan stav to što se sve više u muzičkim spotovima, filmovima sve više propagira droga kao neka normalnost. Uvozi se, legalizuje se, dozvoljava se i prikazuje se na sva vrata kao da je to ništa loše i da svi treba da rade - rekla je Živka Rangelov, specijalni pedagog - psihoterapeut.

Za mlade ljude čiji se mozak još uvek razvija, šteta naneta konzumiranjem često može biti i nepovratna. - Može da utiče na pojavu sumanutih ideja, proganjanja, persekucije , anksioznosti, velikih strahova i to je što se tiče na taj psihološki deo. Mada ima nešto što bih ja naglasio kao nešto još opasnije a to je uticaj na razvoj ličnosti. Te osobe po definiciji ne mogu da se razviju u zrele ličnosti, u najmanju ruku postaju zavisnici a postoji i čitav spektar drugih poremećaja koji su danas jako prisutni - rekao je prim. dr Ivica Mladenović, načelnik klinike za bolesti zavisnosti.

Pored toga što menja funkciju mozga, upotreba supstanci može dovesti do agresije, trovanja i drugih teških posledica, koje ne retko završavaju tragično. Zloupotreba supstanci i zavisnost, same po sebi su teške teme, a kada se osoba, pogotovo maloletna, nađe u ovakvom stanju, situacija može izgledati bezizlazno. Međutim, pomoću odgovarajućih metoda i uz podršku, svako se može osloboditi zavisnosti. Zato ako poznajete nekog, ili se sami nađete u takvoj situaciji, ne tonite već potražite pomoć, jer iako izlečenje uglavnom dugotrajan proces i nije uvek lako, gotovo uvek je moguće.

