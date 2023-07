UKRAO FLAŠE PIĆA IZ SUPERMARKETA I PRETUKAO PRODAVCA: Uhapšen Nišlija zbog razbojničke krađe!

Policija je uhapsila muškarca S. C. (26) iz Lazarevca zbog sumnje da je u Nišu hteo da ukrade alkoholna pića i udario radnika koji je hteo da ga spreči.

On se tereti za krivično delo razbojnička krađa. - On je sinoć, kako se sumnja, iz jednog supermarketa ukrao više flaša alkohola, a kada ga je radnik zaustavio, osumnjičeni ga je odgurnuo i udario u glavu. Policija je kod njega pronašla manju količinu materije za koju se sumnja da je marihuana, pa će nakon veštačenja, protiv njega biti podneta odgovarajuća krivična prijava - saopštila je policija u Nišu. Takođe, protiv osumnjičenog će biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava jer je kod njega nađen i nož. S. C. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu. (Kurir.rs - M. S.)