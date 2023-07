GOVORE MI DA MI SE U OČIMA VIDI DA SAM UBICA! Ispovest Marine Andrejić, kojoj se sudilo za UBISTVO SINA! Razgovor posle 13 godina

"Nikada neću biti srećna, ne živi mi se zbog ožiljaka koji su ostali i nikada neće proći. I danas mi, posle toliko godina, govore da sam ubica"

Ovim rečima počinje svoju ispovest za Kurir Marina Andrejić, majka Đorđa Andrejića (13) koji je nestao pre tačno 13 godina u selu Majilovac kod Velikog Gradišta. Marina je uhapšena posle nestanka sina, sudilo joj se za njegovo ubistvo, ali je na kraju sudskog postupka pravosnažno oslobođena!

Odlazak u baštu

Kobnog 22. jula 2010. godine, mali Đorđe je sa majkom Marinom otišao u baštu i od tada mu se gubi svaki trag. Istog dana Marina je nestala sa njim, ali se pojavila dva dana kasnije blatnjava i izranjavana, ali bez sina.

Objašnjenje gde je Đorđe nije mogla da da, a ispričala je da se izgubila krećući se ka bašti između sela Majilovac i Kurjače u okolini Velikog Gradišta.

Andrejićeva je tada satima ispitivana u policiji, poligrafski testirana, a onda i uhapšena. Međutim, iako je u policiji priznala da je sina ubila motikom, kasnije je na suđenju negirala zločin i tvrdila da su je policajci tukli i primorali je da prizna nešto što nije uradila.

Tako misterija nikada nije rešena, a ona je 2012. zbog nedostatka dokaza pravosnažno oslobođena optužbi za ubistvo sina, a telo dečaka do danas nije nađeno.

Marina Andrejić juče je za Kurir otkrila kako danas živi i čemu se nada. Prema njenim rečima, ona i dalje ne gubi nadu da je Đorđe živ.

- Ja bih najviše volela da se on vrati i da ugledam svog sina, sada mladića od 25 godina, na vratima - kaže Marina.

Samo lobanja nađena Iako se pretpostavlja da je Đorđe Andrejić mrtav, njegovo telo nikada nije nađeno. Istražitelji su nekoliko meseci posle zločina u šumi u selu Majlovac pronašli lobanju, međutim analize nisu mogle da potvrde da se radi o dečakovom delu tela. foto: Kurir.rs Ovaj slučaj se upravo zbog toga našao kao tema rasprave i na suđenju klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića kojima se na teret stavlja da su počinili sedam brutalnih likvidacija. Miljković je na pripremnom ročištu pokušao da ospori optužnicu i ubedi sud da njihova kriminalna grupa nije ubila nikog s tezom da "nema tela, nema dela", a kao primer prikazao je presudu kojom je Marina Andrejić oslobođena.

Ona se osvrnula i na komentare javnosti o slučaju nestanka njenog sina, ali i o sebi samoj.

- Optužena sam bez dokaza, ja sam čista pred Bogom i tako živim. Ponekad bih volela da nisam ni živa, jedino što me drži su ćerka i unuče od nje - kaže nam Marina i dodaje da ona, iako je oslobođena pred zakonom, i dalje trpi uvrede okoline.

- Govorili su mi da mi se u očima vidi da sam to uradila i da ću ubiti opet. Trpela sam užasne uvrede, a ja znam da nikada ne bih bila u stanju da tako nešto uradim. Da sam uradila tako nešto rekla bih, a govorili su mi još tada da je bolje za mene da priznam sve, iako nisam bila kriva. Gde sam mogla da sakrijem telo? Nije to igla, to je trinaestogodišnje dete - izričita je ona.

Podsetimo, Marina Andrejić je posle osobađajuće presude tužila državu Srbiju zbog neosnovanog boravka u pritvoru i dovbila milionsku odštetu. Tu se nije zaustavila, pa je Srbiju tužila i u Strazburu.

Zla kob porodice Dejan Andrejić, Marinin suprug i otac nestalog Đorđa, umro je nekoliko meseci posle hapšenja supruge. U kući je ostala njegova majka, a i ona je kasnije preminula. Poslednja tragedija ovu porodicu zadesila je kada je 2016. godine, Jelenu Andrejić, njihovu rođaku, ubio bivši dečko, policajac Dejan Stojiljković u Požarevcu.

