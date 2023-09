IVA BALOG SAHRANJENA BEZ POTVRDE O UZROKU SMRTI: Sumnjiv nestanak lepe Novosađanke otvorio ova pitanja

Nakon što je bačeno novo svetlo na okolnosti nestanka i stradanja 27-godišnje Novosađanke Ive Balog, a s obzirom na mnoštvo nedoslednosti, postavlja se pitanje, u kojim to situacijama izostaje obdukcija, naročito kada je smrti prethodio nestanak osobe.

Novosađanka Iva Balog nestala je u subotu, 26. avgusta, u 4 sata ujutru na novosadskoj plaži Oficirac. Potraga je trajala do narednog dana, 27. avgusta oko 13 sati, kada je njeno telo pronađeno u Dunavu kod Starih Banovaca. Ipak, za tih nekoliko sati smenjivalo se mnoštvo različitih informacija koje je njena porodica dobijala i delila sa javnošću u nadi da će je što pre pronaći živu i zdravu.

Upravo te kontradiktorne informacije izazvale su veliko interesovanje javnosti za slučaj nestanka lepe Novosađanke, za koju se u jednom trenutku pričalo da je viđena u Partizanskoj ulici, a već sledećeg se navodila svedočanstva mladića koji su sa njom pričali na samoj žurki na Oficircu.

Ipak, one još veće tek su usledile nakon njene smrti, kada je njena sestra izjavila da je Iva stradala od srčanog napada, a nadležno tužilaštvo da je "prema raspoloživim činjenicama, Iva nestala u vodi kada je sa drugaricom izlazila iz vode jer je rečna struja počela da ih vuče".

Ipak bez obdukcije

Iako je prvobitna informacija bila da će obdukcija biti rađena, Ivina sestra je to demantovala. Njena tvrdnja ispostavila se kao tačna i obdukcije nije ni bilo, a Iva je sahranjena u krugu porodice i najbližih prijatelja 29. avgusta.

Ipak, javnost se i dalje pita zašto nije rađena obdukcija budući da je mlada devojka nestala u reci naočigled stotine ljudi koji su bili na žurki, te da se uzrok poput "srčanog napada" svakako ne može znati bez obdukcije.

Kako je obrazloženo iz Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, obdukcija nije naložena s obzirom na pomenute okolnosti, a "zbog čega nije bilo sumnje da je smrt Ive Balog posledica činjenja nekog lica, već nesrećan slučaj".

Prema rečima novosadskog advokata Radomira Munižabe, odluka da li će biti rađena obdukcija ili neće definitivno je na nadležnom tužilaštvu i ukoliko je napravljena procena da nema potrebe za njom, onda nema prostora za sumnju da je reč o eventualnom ubistvu.

- Obično kada je u pitanju utopljenik obdukcija se nalaže ukoliko se lice ne može identifikovati ili ima indicija da je u pitanju sumnjiva smrt - objašnjava Munižaba.

Kako dodaje, porodica može i ne mora da insistira na tome da se obdukcija radi.

- To zavisi od situacije do situacije. Ako sumnjaju da je u pitanju ubistvo, mogu da ukažu na to. Ipak, tužilaštvo donosi odluku. Kako u ovom, tako i u svakom drugom slučaju. Naravno, ima izuzetaka - dodaje sagovornik.

Ukoliko je u pitanju bolesnik koji duže vreme leži u bolnici i dođe do smrti, tada su okolnosti takve da se uzrok smrti zna i u velikoj većini slučajeva neće biti naložena obdukcija.

- Takođe, ako je u pitanju smrt u stanu, na lice mesta prvo dolazi mrtvozornik. On pravi procenu da li je moguće da je u pitanju ubistvo. Ako ima imalo prostora da je smrt izazvana, naravno da će tužilaštvo naložiti obdukciju - navodi konkretne primere ovaj pravnik.

Mnoštvo informacija dovelo do konfuzije

Kako precizira sagovornik, u slučaju Ive Balog najpre će biti da je došlo do konfuzije u javnosti usled mnoštva različitih, često i kontradiktornih informacija.

- U kom trenutku je tačno Iva nestala i na koji vremenski period su se odnosila svedočanstva o tome gde je i sa kim viđena vrlo je teško rastumačiti na osnovu polovičnih informacija koje su dospevale u javnost. Ukoliko je tužilaštvo donelo procenu da nema potrebe da se vrši obdukcija, sigurno da sa te strane nije bilo sumnje da je reč o ubistvu - smatra Munižaba.

Prema njegovim rečima, porodice stradalih uvek imaju najviši interes da se saznaju okolnosti smrti njihovih najbližih, a svakako da ne mogu izričito da zabrane obdukciju.

- Kad god postoji procena tužilaštva da treba ispitati okolnosti smrti, to će biti i učinjeno. Ipak, važno je istaći da je svaki slučaj za sebe i tako se treba i posmatrati - zaključuje sagovornik.

