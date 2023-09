PACIJENT DAVIO VOZAČA HITNE, LOMIO NAMEŠTAJ... Detalji brutalnog napada u kraljevačkom Domu zdravlja, evo šta ih je spasilo

U.M. (30) uhapšen je u Kraljevu zbog sumnje da je izvršio krivična dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i nasilničko ponašanje!

Kako je saopštio MUP, on se sumnjiči da je u prostorijama Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Kraljevu, gde je došao kako bi mu ukazali lekarsku pomoć, vređao, pretio i fizički nasrtao na medicinsko osoblje, bacao nameštaj i polomio staklo na prijemnom šalteru.

On se sumnjiči i da je napao policijske službenike koji su po prijavi došli u Dom zdravlja. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Počupao infuziju zbog jednog pitanja

Glavna sestra Ana Ratković priča da je sve počelo oko 22 sata kada je pacijent u vidno alkoholisanom stanju u pratnji dve osobe doveden da mu se sanira povreda na zadnjem delu leve butine.

- Kada ga je doktorka pitala kako se povredio, to je njega toliko razljutilo da je u momentu počupao je infuziju, porušio paravane, sav medicinski materijal je rušio pred sobom i krenuo na šalter gde je rukom pokušao da dohvati dežurnog. U strahu su se svi povukli i zaključali u dispečerski centar - kaže Ratković i napominje da su snimci iz Hitne pomoći predati policiji i da je strašno kako je sve izgledalo.

- On je pesnicom udarao u to debelo staklo i pritom posekao ruku i dok je krv liptala na sve strane jurnuo je na vrata prijemnice... Jedan vozač je izašao da ga smiri, međutim on je počeo da ga davi - nastavlja sestra.

Policija došla kad je stisnut panik taster

Tek kad je stisnut panik taster, koji u ustanovama postoji baš zbog ovakvih situacija, došla je, kaže, policija a nekoliko policajaca je jedva uspelo da ga savlada.

- S obzirom na to da je bio povređen odvezli su ga na hirurgiju, a potom i na psihijatriju gde su ga obuzdale dve medicinske ekipe - rekla je Ratković.

Kurir.rs/Informer/Blic