"DIMČE JE REKAO DA ĆE TELO MOG SINA ISPLIVATI ZA 6 MESECI" Evo ko je Kimov kog je majka ubijenog pominjala na suđenju klanu (FOTO)

Dimče Kimov kog je majka pokojnog Gorana Mihajlovića pomenula tokom svedočenja kao osobu koja joj je prva rekla da joj je "sin mrtav i da će njegovo telo isplivati za pet, šest meseci", dobro je poznat javnosti. Podsetimo, Sanja Mihajlović svedočila je na suđenju kriminalnoj grupi Veljka Belivuka, koja je optužena da joj je 1. aprila 2019. otela, a potom otrovala i spalila leš sina.

Mihajlovićevo telo zapaljeno u Surduku foto: Ana Paunković, Stefan Stojanović MONDO, Nestali Srbija

Bio izričit

- Dimče Kimov je bio izričit da se moj sin neće vratiti i da će "telo isplivati za pet, šest meseci". Rekao je da treba da se vidi sa nekim jakim ljudima iz Crne Gore i da će tada znati. Međutim, do toga nažalost nije došlo, jer je on uhapšen - rekla je pred sudom majka ubijenog Mihajlovića i odgovarajući na pitanja optuženog Belivuka, objasnila da Kimov nije rekao ko su "važni ljudi iz Crne Gore", niti je rekao odakle mu to da će leš isplivati, ali da je bio "izričit da sin nije živ".

Belivuk: Ko je on i koja je njegova uloga?

Sanja Mihajlović: To je neko ko je po mojim saznanjima preletač, radio je i za "kavčane" i za "škaljarce". Moj sin ga je poznavao, to je neko ko je bio u to vreme u vezi sa svastikom mog pokojnog sina. Kimov je neko koga je interesovalo da li Goran ima para i gde je rezervni ključ od auta, što govori da nije neko ko je naudio mom sinu, jer da jeste, ne bi tražio rezervni ključ. Da je on mog sina kidnapovao, vezao, znao bi da li ima novac.

Dimče Kimov foto: Privatna arhiva Pančevačka grupa Prebacivao devojke iz Srbije u Italiju Dimče Kimov, prema nezvaničnim informacijama, bio je osuđen na četiri godine zatvora jer je kao pripadnik Pančevačke grupe učestvovao u odvođenju devojaka iz Srbije u Italiju, gde su navodno bile prisiljavane da se bave prostitucijom. - Optužen je da je u leto 2003. sa ostalim pripadnicima grupe zloupotrebio teške prilike devojke kojoj su obećavali lagodan životu u Italiji i mesečnu zaradu od 3.000 do 4.000 evra. Držali su je prvo zatvorenu u jednoj kući u Pančevu, zatim su je prebacili u Hrvatsku, nabavili joj lažna dokumenta i brodom je potom prebacili u Trevizo u Italiji. Devojka je uspela da pobegne od makroa i da se vrati u Beograd - prenosili su tada mediji.

Dimče Kimov, podsetimo, poslednji put je uhapšen u junu 2022, a u novembru je Više javno tužilaštvu u Beogradu podiglo optužnicu protiv njega i još troje pripadnika njegove grupe zbog sumnje da su pokušali da prokrijumčare 7,8 kilograma kanabisa sa Kosova do Beograda, što je bio samo deo količine planirane za krijumčarenje.

Kimov je tada uhapšen u skupocenom "maseratiju", a u njegovom stanu su nađena i dva pištolja, municija, vagica za merenje kao i 27.650 evra, 1.600 dolara i 1.120 švajcerskih franaka, čije je oduzimanje tužilaštvo zatražilo.

- Prema optužnici, Dimče K. je organizovao ovu grupu počekom aprila 2022. sa ciljem da iz Srbije na teritoriju AP KiM prebaci bager marke "kater pilar 320C" i da za ugovorenu cenu od oko 70.000 evra, što je cena ispod tržišne vrednosti, dobije oko 65 kilograma opojne droge kanabis, koju bi prokrijumčario do Beograda radi dalje prodaje - saopšteno je tada iz tužilaštva.

Hapšen više puta

Inače, to nije bilo njegovo prvo hapšenje. Protiv Kimova se, prema nezvaničnim informacijama, već vodi postupak zbog dva pištolja, municiju, više od kilograma eksploziva penetrit. Zbog toga je bio uhapšen 2019. i u pritvoru je proveo dve godine. Pre ovog postupka bio je osuđen na pet godina presudom Višeg suda u Beogradu zbog proizvodnje droge.

- Hapšen je i zbog sumnje da je bio makro. Tokom 2007. bio je uhapšen sa 600 grama kokaina, a s njim je tada bio Jovica Radonjić, koji je 2015. ubijen na Zvezdari. Prvi put je uhapšen 1998. kada je kod njega nađena bomba - podseća izvor.

Kurir.rs/ Ekipa Kurira