MISTERIJA KOJU NEMAČKA POLICIJA NE MOŽE DA REŠI JER TELA NEMA: Trudnu Aleksandru ubio bivši, Dejan? A sve zbog pustih para

Nemačka policija uhapsila je dvojicu muškaraca zbog sumnje da su ubili Aleksandru R. (48) iz Nirnberga.

Dejan B. (50), bivši Aleksandrin dečko i njegov poslovni partner Ugur T. (48) uhapšeni su 6. septembra i osumnjičeni su da su oteli i ubili Aleksandru, prenosi Bild.

Aleksandra, koja je bila u 8. mesecu trudnoće, nestala je 9. decembra 2022. godine nakon što je ostavila ćerku u vrtiću.

Od početka se sumnjalo da je Aleksandra ubijena, iako do danas nije pronađeno njeno telo. Istražitelji su odmah fokusirali istragu na njenog bivšeg partnera. Aleksandra (koja je ima vlasništvo nad brojnim nekretninama) i Dejan su se rastavili u proleće 2022. godine.

Međutim, oni su ipak uložili novac kojem je, prema istražiteljima, želeo da pristupi Dejan B., ali bez njenog pristanka to nije bilo moguće. Aleksandra je navodno to odbila, nakon čega su joj Dejan i njegov poslovni partner više puta pretili.

"Protiv njih dvojice je podnela nekoliko krivičnih prijava", rekao je tužilac.

Bild piše da se radilo o više od pola miliona evra, a pošto je Aleksandra odbila da mu da taj novac, morala je da umre, rekli su istražitelji.

Dejan i Ugur uhapšeni su u sredu ujutru u svojim kućama. U dvorištu Ugura bilo je nekoliko luksuznih automobila, prenosi Bild.

Aleksandrin novi dečko, koji je bio i otac njenog deteta, nije iznenađen ovim ishodom istrage. "Oduvek sam imao osećaj da njih dvojica imaju neke veze sa Aleksandrinim nestankom. Čekao sam dan kada će biti uhapšeni, ali ne mogu da radujem zbog toga. Oni nisu optuženi samo za otmicu već i ubistvo", rekao je njen dečko.

Dodao je da to znači da nema nade da su Aleksandra i njegovo dete možda i dalje živi. "To mi slama srce", rekao je on.

Dejan i Ugur nisu rekli ništa nakon hapšenja, dok policija nastavlja da traga za Aleksandrom.

