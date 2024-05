SVET JE ČUO ISTINU O STRADANJU I PATNJI SRPSKOG NARODA Brnabić: Tužne priče u UN ispričane su na inicijativu Aleksandra Vučića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić 30. aprila je po prvi put organizovao da u sedištu Ujedinjenih nacija svedoče srpske žrtve rata u Bosni i Hercegovini i ispričaju svoju priču, a zbog čega taj dan ne treba nikad ne treba da se zaboravi, objasnila je Ana Brnabić, predsednica Skupštine:

- Da se nikada ne zaboravi: Datum 30. april 2024. godine će ostati upamćen kao dan kada je svet prvi put u zdanju @UN, na inicijativu predsednika Srbije @avucic , imao priliku da vidi lica i čuje lične priče o stradanju i patnji srpskog naroda u BiH. Ovo je prvi put da je svet mogao da vidi sestre Dušku i Svetlanu Stanić, koje su kao devojčice od 6 i 8 godina odvedene u logor u Rašćanima gde su mučene i zlostavljane. Svet je video Rajka Draganića, koji je sa ćerkom zatekao mrtvu, (iskasapljenu) suprugu i roditelje, i Dušana Magazina čiji su roditelji zaklani kada je on bio dečak. Kako su mu rekli, ubijeni su od strane muslimanskih oficira i oficira HVO u Konjicu. Mnoge druge svet će videti ovih dana i čuti njihove beskrajno tužne priče koje pokazuju da su u ratu kakav se vodio u BiH stradali svi, ljudi svih nacionalnosti i da poštovanje treba, mora, da se pokaže prema svim žrtvama. Konačno, ponovo je @avucic bio taj koji se setio i odvažio da otvori prostor kako bi se videli ljudi i čule sudbine koje ostaju kao trajno svedočanstvo etnički motivisanih zločina protiv srpskog naroda. Nikada nećemo zaboraviti, niti prestati da se borimo za pravdu. Nastavićemo da delimo istinu, koliko god to bilo teško mnogima da prihvate jer nas svi izgubljeni životi i tragične sudbine preživelih, obavezuju da se borimo za pravdu i razumevanje. I to jedini put ka pomirenju.

Da se nikada ne zaboravi: Datum 30. april 2024. godine će ostati upamćen kao dan kada je svet prvi put u zdanju @UN, na inicijativu predsednika Srbije @avucic, imao priliku da vidi lica i čuje lične priče o stradanju i patnji srpskog naroda u BiH. Ovo je prvi put da je svet… — Ana Brnabic (@anabrnabic) May 2, 2024

Bonus video:

04:48 Ana Brnabić