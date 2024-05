KO ĆE STIĆI DO FINALA LIGE ŠAMPIONA? Gledali smo ATOMSKI fudbal, a Terzić i Enrike su složni: Odluka pada u revanšu!

Neverovatan fudbal smo imali priliku da gledamo u prvim duelima polufinala fudbalske Lige šampiona posle kojih zadovoljniji mogu da budu Borusija iz Dortmunda i Real Madrid. Nemačkom klubu je za minimalnu pobedu bio dovoljan gol Filkriga pa će im u revanšu verovatno biti za nijansu lakše.

Parižanu su imali svoje šanse, ali su se ispromašivali, a u pojedinim momentima je i okvir gola bio saveznik kluba sa "Signal Iduna Parka". Nakon meča trener "milionera" Edin Terzić bio je vidno zadovoljan, ali i miran, jer ono najvažnije sledi u prestonici Francuske.

foto: EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

- Ne treba da nas hvale mnogo. Jesmo pobedili, ali nas čeka još puno posla. Na papiru gledano treba nam samo remi, ali je to lako reći, jer će nam za to "samo" biti potrebno da uložimo sve što možemo. Danas smo pretrčali 120 kilometara, nije nam bilo prvi put da to učinimo ove sezone i to ćemo morati da uradimo i u revanšu ako mislimo da se nadamo prolazu - jasan je Terzić.

Da lepe vesti nikad ne idu same potvrđeno je u slučaju domaćeg kluba koji je ovom pobedom obezbedio sebi i plasman u grupnu fazu Lige šampiona sledeće godine. Naime, Bundesliga će imati ukupno pet mesta u najelitnijem evropskom takmičenju, a upravo se klub sa zapada Nemačke nalazi na tom mestu.

foto: Kirchner/David Inderlied / imago sportfotodienst / Profimedia

Slilčno kao i nemački trener tako razmišlja i strateg pariskog kluba Luis Enrike.

- Svlačionica jeste malo deprimirana zbog nerealizovanih šansi, ali ovo nije ništa strašno. Bićemo mnogo jaki u revanšu. Videli smo ranije šta sve možemo da uradimo pred našom publikom, verujem da ćemo uraditi nešto izuzetno, samo da konkretizujemo stvari u završnici. Što se tiče Ernandeza, još uvek nisam dobio informacije o stanju njegove povrede, ali nije izgledalo nimalo dobro. Sačekaćemo preglede lekara - rekao je Španac.

foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

U još jednom atomskom duelu Bajern i Real su remizirali u Minhenu 2:2, pa će odluka o finalisti kao i u kod prvog para pasti u revanšu.

Kurir sport

