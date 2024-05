"IMA 20 GODINA, STALNO SEBE MORAM TO DA PODSEĆAM" Trener Majamija ODUŠEVLJEN Jovićem: Sada ga čekaju Olimpijske igre!

Košarkaši Majamija završili su sezonu u NBA ligi i to ubedljivim porazom od Bostona (118:84), ali i pored eliminacije trener ovog tima Erik Spolstra oduševljen je Nikolom Jovićem o kom je imao samo reči hvale.

- Ovo iskustvo je potrebno za Nikolu, Haime ga ima malo više kroz koledž košarku. Nikola je prošao veliku školu i naučio koliko je svaka lopta bitna, kao i sve ostalo što je važno u plej-ofu. Imaće veliki motiv da bude produktivan i van sezone. Napravio je ogroman napredak prošlog leta kroz Letnju ligu i Mundobasket. Sada će imati još jedno takvo leto, čekaju ga Olimpijske igre, ali će pomoći i da malo odmori, da bude zdrav, oporavi telo i onda uzme da radi na sebi. To je sve važno - istakao je Spolstra, pa dodao:

foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

- Ima 20 godina, stalno sebe moram to da podsećam. Ali, imam jako visok standard za njega, jer je to nešto što se neće promeniti. Mi uvek imamo najviša, šampionska očekivanja. I sada on treba da dostigne taj nivo. Da li je sada na tom nivou? Nije. Da li ću prestati da ga guram napred? Ne. Ali, mnogo me hrabri napredak koji je ostvario u poslednjih godinu dana. Setite se da nije igrao uopšte u prošlom plej-ofu. A onda pogledajte period od prošlog juna, pa sve dosad. To je veliki i značajan napredak.

Kurir sport

