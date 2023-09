SILOVALI JE METLOM, PO DRUGOJ DEČKO URINIRAO, TREĆU TUKAO SEKIROM: Tri jeziva nasilja iz Obrenovca koja su šokirala Srbiju

Slučaj stravičnog zlostavljanja devojke A.M. (36) iz Zemuna koju je N.G. (41) četiri dana držao zarobljenu u svojoj kući u Obrenovcu, odnosno, Bariču, i tom prilikom joj naneo povrede opasne po život, podsetio je na još dva stravična slučaja zlostavljanja žena u tom gradu.

Podsetimo, N.G. je A.M. u svojoj kući protiv njene volje držao u periodu od 26. do 30. avgusta. Njemu se na teret stavlja Protivpravno lišenje slobode i nanošenje teških telesnih povreda.

Ona je, kako se saznaje, došla kod njega i tada je počeo horor.

"Tukao je, maltretirao na sve moguće načine. Veštačenjem treba da se utvrdi čime sve joj je naneo povrede opasne po život. Da je majka nije naterala da ide kod lekara, ko zna, možda bi devojka preminula. Ona je imala krvarenja svuda, urađena joj je hitna operacija koja je dugo trajala. Slezina joj je izvađena i pitanje je u kom stanju će biti generalno. Sve što joj je uradio bilo je jako svirepo", rečeno je.

N.G. je poznat organima reda, bio je u zatvoru zbog krađa i narkotika, o čemu svedoči i njegova fotografija iz KPZ Sremska Mitrovica kojom se pohvalio na društvenim mrežama.

Kako se pretpostavlja, A.M. je tukao sekirom, pendrekom sa metalnom kuglom, slezina joj je izvađena, pukla joj je bubna opna, operisana je po "hitnom postupku" i život joj i dalje "visi o koncu".

foto: Printscreen/Facebook

On je saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Obrenovcu.

"Negirao je delo za koje se sumnjiči, ali je priznao da su njih dvoje već duže vreme u vezi", rečeno je.

Slučaj je prijavljen 1. septembra.

Obrenovčanin 3 dana držao devojku kao roba, terao je da vrši nuždu u konzervu, urinirao po njoj

Pre tačno godinu dana u Obrenovcu dogodilo se nezapamćeno zlostavljanje devojke koju je nad njom počinio njen tadašnji partner. Ona je došla u stan kod njega, a on joj je odmah oduzeo telefon i naterao da stoji u ćošku.

"Nije smela da se pomeri iz tog ćoška. Terao je da ponavlja njegove rečenice u kojima je morala sebe da vređa i izgovara imena muškaraca s kojima nikada nije bila, ali ju je terao da viče da jeste. Sve vreme ju je tukao po rukama i nogama, držao joj je nož pod grlom i prelazio njime po njenom telu.

Tri dana joj nije dao da pije vodu, a na silu je hranio. Vodom ju je polivao. Nije joj dao da ide u toalet, nego je terao da to radi u konzervu, pa bi potom njen urin prosipao po njoj. I on je urinirao po njoj. Uspela je da pobegne kada je on morao da se vrati na posao. Inače je dana kada ju je zatvorio javio da ne može da dođe na posao, ali je trećeg dana morao da izađe napolje. Tada je uspela da pobegne. Odmah ga je prijavila", rečeno je tada iz istrage.

foto: Profimedia

Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu odredilo mu je tada pritvor.

Mileva i Nenad dve godine "zatvorili" Jelenu, silovali metlom, terali da jede izmet i da prosi

Mileva M. (27) i njen ljubavnik Nenad P. (35) iz Velikog Polja kod Obrenovca pre 5 godina skoro dve godine držali su kao robinju njenu školsku drugaricu J.V. (28) i zverski je mučili. Nesrećnu devojku su držali vezanu lancem, silovali je metlom, terali je da jede izmet, žigosali žaračem i primoravali na prosjačenje i prostituciju.

Kako se tada saznalo od izvora bliskog istrazi J.V. je rodom iz Banata, kao i Mileva i zajedno su išle u školu, ali se ova pre više od deset godina preselila kod dečka u Veliko Polje.

- Ona je navodno bila Milevina drugarica. Mileva je iskoristila to što je bila u svađi s roditeljima i namamila je da dođe u Veliko Polje, obećala je da će joj pomoći da se sredi i da će joj naći posao. Međutim od početka je planirala da pretvori J.V. u robinju. Čim se J.V. pojavila kod njih, oni su je vezali, oteli joj telefon i zapretili da će ubiti nju i njenu porodicu ako ih ne bude slušala. J.V. ima pravo na socijalnu pomoć od 11.800 dinara i to su joj Mileva i Nenad svakog meseca otimali. Vodili bi je zajedno da podigne novac, a potom bi joj uzeli sve i terali je da ide da prosi. Ukoliko ne bi donela dovoljno novca, dobijala bi batine kad stigne kući. Nigde iz Obrenovca nije mogla da ide, jer su joj sva dokumenta uzeli, a i ona je psihički malo obolela, te se mučena nije sama snalazila - priča izvor.

foto: Privatna Arhiva

Prema njegovoj priči Mileva i Nenad su zverski maltretirali devojku, a terali su i svoju decu da biju jadnu J.V.

- Mileva je tukla, primoravala je da ide da prosi za njih. Ni dinara joj nisu davali, a način na koji su je mučili gori je od onoga što se može videti u najgorim filmovima. Vezivali su je lancem ko psa, terali je da jede izmet, njihov, ali i pseći, jer su psi s njima bili u kući. Terala je decu da joj mokre u usta, kleštima joj je čupala nokte... Pekla ju je užarenim gvožđem po rukama, silovala je metlom i dovodila muškarce da se iživljavaju nad njom za pare - priča jezive detalje komšija i dodaje da su mučenu devojku kupali jednom mesečno, i to nasred dvorišta hladnom vodom. Vodili bi je zajedno da podigne novac, a potom bi joj uzeli sve i terali je da ide da prosi.

Nenadov komšija kaže da je znao da se Mileva i njen dečko iživljavaju nad J.V. ali da iz straha od njih nije smeo da pozove policiju.

- Bilo je to mučno gledati i slušati. Ponašali su se prema njoj kao prema životinji, robinji. Pokušavali smo da joj damo da jede, ali Nenad to nije dozvoljavao, čak je brata udario zbog toga i slomio mu zub. Prijavljivali smo policiji, ali šta vredi. Kad oni dođu, ona jadna ne sme da kaže ništa. Čak je u nekim situacijama i Nenadu bilo zlo od onoga što je Mileva radila nesrećnici, ali ni on ništa nije mogao jer mu je žena rekla da ako joj bude držao stranu, da će otići i ostaviti mu četvoro njihove dece - objašnio je tada komšija.

foto: Vladimir Šporčić

Prema rečima komšija, Mileva i Nenad su strah i trepet u ovom naselju i niko nije smeo da se usudi da ih prijavi policiji.

- Svi smo znali šta joj rade, ali znate kako je on je opasan čovek, nasilan. Jedan Nenadov rođak koji živi u selu krišom je hranio J.V. pa je ovaj i njemu pretio zbog toga - priča meštanin i dodaje da su je njih dvoje vodili kod raznih ljudi i terali je da se prostituiše.

Kada je neko anonimno dojavio policiji i kada su oni došli, devojku su zatekli skoro mrtvu.

- Bilo je policije koliko hoćete ovde u naselju. Čuo sam da su devojku zatekli maltene mrtvu, kako leži vezana lancima na podu. Tada su ovo dvoje uhapšeni. Ponašali su se kao da je neka greška u pitanju, uopšte se nisu potresli - naveo je komšija.

Kurir.rs/Telegraf