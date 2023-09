HTEO JE DA MI UBIJE ĆERKU ZBOG BIVŠEG DEČKA?! Majka Ane koju je momak MUČIO I DRŽAO KAO ROBA otkrila kako su se upoznali! FOTO

Mnogo sam prošla straha i bola. Kao majka sam osećala da sa mojim detetom nešto nije u redu. Moja ćerka je prošla pakao, kako će dalje da živi - priča za Anđelka, majka Ane M. (36), žrtve koja je danima bila zaključana u kući u Obrenovcu, dok ju je mučio Nemanja G. (41).

Nemanja G. (41) iz Bariča je uhapšen zbog sumnje da je od 26. avgusta četiri dana držao u kući zaključanu Anu M. (36), dok ju je mučio i tukao. Naneo joj je teške povrede od kojih joj je život ugrožen. Kako u svojoj ispovesti priča majka žrtve nasilja, njena ćerka poznaje Nemanju tek dva meseca. Ona je otkrila i kako se Ana upoznala sa Nemanjom.

Upoznali se nakon smrti Aninog dečka

- Nije tačno da su vereni ili u braku, oni su se kratko poznavali. Ja ga nisam upoznala, htela sam da dođe na ručak i da ga ugostim. Nakon svega ovoga, htela sam da je pitam: "Kako si mogla da nekome toliko veruješ?" Ali nikome na čelu ne piše kakav je - počinje svoju priču majka, koja je svoju ćerku videla pretučenu, a scene su bile uznemirujuće. Kako priča Anđelka, njena ćerka se dugo zabavljala sa čovekom koji je preminuo u maju mesecu ove godine.

foto: Printscreen/Facebook

- Kada je on preminuo moja ćerka je zvala njegove kontakte da ih obavesti. Među njima je bio i Nemanja, ne znam odakle ga je poznavao. Nakon toga je on nju počeo da zove malo po malo. Posle sam saznala da je on mrzeo njenog pokojnog momka i da nisu bili u dobrom odnosu. Plašim se da je moju Anu hteo da ubije iz osvete - priča skrhana majka.

Ona navodi da ne želi više da razmišlja o nasilniku, ali i da planira da prijavi i njegovu majku, za koju tvrdi da je sve vreme bila u kući, dok se nasilje dešavalo.

"Kako će ona dalje da živi od straha"

Majka kroz plač priča o zdravlju njene ćerke i plaši se kakav će njen život dalje biti.

- To što je doživela je nešto strašno, kako će ona dalje da živi od straha. Ostala je bez jednog organa, ne znam kako će živeti nakon ovoga. Samo da se ona oporavi. U bolnici je, gomila aparata oko nje, strašno je - priča uznemireno ova žena.

Kako je ispričala majka, njena ćerka je od kuće otišla 24. jula, nakon čega se danima nije javljala. Tada je mami napisala poruku.

- Mama, vidimo se za koji dan - navela je u poruci.

foto: Kurir

Nakon što se danima nije javljala, njena majka je alarmirala policiju i prijavila nestanak. Anđelka je, dok je prolazila horor jer ne zna gde joj je ćerka, počela sama da je tražim.

- Sve vreme sam kao majka osećala da nešto nije u redu sa mojim detetom, da pati. Otišla sam da platim račun za telefon i uzela sam listing poziva. Zvala sam sve redom brojeve i od jedne njene drugarice sam saznala gde je. U međuvremenu smo se čule i trebalo je da se javi policiji da je dobro - priča majka.

Kako priča njena majka, ona je Ani svakodnevno pisala poruke da se javi policiji, što je njena ćerka učinila tek 24. avgusta, dva dana pre nego što je počeo horor kroz koji je žrtva prošla.

Tukao ju je sekirom

Nakon što je otišla u policiju i javila da je dobro, još uvek nije došla kući, već se vratila u Obrenovac kod nasilnika, kako pretpostavlja njena majka.

- Verujem da joj je on pretio da policiji kaže da je dobro. Došla je kući u sredu (30. avgusta), uspela je da pobegne dok je on spavao - priča majka.

foto: Printscreen/Facebook

Ona je opisala u kakvom je stanju ugledala njenu ćerku a detalji su uznemirujući. Majka žrtve priča da je Nemanja Anu tukao sekirom i buzdovanom.

- Pola kose joj je falilo, oči su joj zatvorene. Tukao ju je sekirom, držao je sekiru u spavaćoj sobi. Tukao ju je i pendrekom sa metalnom kuglom. Šta je moje dete prošlo, kako će ona da živi nakon ovoga - priča majka žrtve nasilja.

- Sve vreme sam imala neku užasnu intuiciju. U petak je primljena u bolnicu, morali su da joj izvade slezinu, pukla joj je bubna opna, dobro da oči nije izgubila kakve povrede ima. Odmah su je primili u šok sobu, doktor mi je rekao da je došla kasnije da ne zna da li bi preživela - priča majka.

Majka priča da veruje da je nasilnik želeo da ubije njenu ćerku.

Osuđivani nasilnik mučio žrtvu, a javno pisao ljubavne poruke

I dok je žrtva otišla u policiju da kaže da je dobro, odmah nakon toga usledio je horor. Nemanja G. se tereti za krivična dela protivpravno lišenje slobode i teška telesna povreda opasna po život.

foto: Printscreen/Facebook

Prema tužilaštvu, mučenje je počelo 26. avgusta, a on je uoči toga na svojim društvenim mrežama javno pisao ljubavne poruke žrtvi koju je nakon toga brutalno tukao.

- Voli tebe tvoj Necko puno i sad ćemo da im objasnimo neke stvari koje im nisu bile jasne ili nisu razumeli bitisanje nas - reči su nasilnika iz Obrenovca.

Nasilnik se javno hvalio da je bio u zatvoru. On je na svom Fejsbuku objavio fotografiju zatvorske legitimacije, na kojoj se navodi da je u pitanju zatvor u Sremskoj Mitrovici.

- Vratiću se, ali ne zadugo - napisao je on.

Kurir.rs/Blic