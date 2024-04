POZNATI GLUMAC OBJAVIO DA BOLUJE OD RAKA: Ima TEK 26. godina, već se PATI sa ovom TEŠKOM bolesti, a svojim FANOVIMA poručio je OVO

Mladi glumac (26) se proslavio učešćem u popularnom rijalitiju "Too Hot to Handle" koji se prikazivao na Netfliksu. Hari Džovsej je saznao da ima rak kože i to je objavio na društvenim mrežama. Naglasio je da će sve biti dobro, ali da treba redovno ići na preglede.

"Prošle nedelje sam bio dermatologu i rekli su mi da imam rak kože. Samo želim vas spasim i zaštitim. Idite na pregled kože. Biću dobro, sve će biti u redu. Ovo objavljujem samo kako bih vas obavestio da se bliži leto i molim vas koristite kremu za sunčanje sa zaštitnim faktorom", poručio je on u video koji je snimio.

(Kurir.rs/NajŽena/J.M.)

