DRAMA NA MESTU UBISTVA 2 NAVIJAČA U FUTOGU Grupa mladića se okupila na ulici, uplašeni građani pozvali policiju! EVO ŠTA SE DESILO

U Fruškogorskoj ulici u Futogu, na mestu gde se pre desetak dana dogodilo dvostruko ubistvo, sinoć je ponovo intervenisala policiji!

Kako Kurir nezvanično saznaje, sinoć oko 20sati grupa mladića, starih 20 i 18 godina, okupila se na mestu gde su u noći između 24. i 25 avgusta ubijeni N. Š. (19) i M. M. (20), inače pripadnici navijačke grupe.

Ubijeni navijači foto: Drustvene Mreže

- Uplašeni građani pozvali su policiju, pa je patrola odmah izašla na lice mesta. Zatekli su grupu mladića, koji su navodno izjavili da su došli kako bi oslikali mural ubijenim prijateljima baš na mestu njihovog stradanja. Na taj način su, kako su sami izjavili, želeli da im odaju počast - kaže naš izvor i dodaje da je policija obavila razgovor sa zatečenim mladićima, te da je utvrđeno da ovde nema elemenata krivičnog dela, niti da je došlo do remećenja javnog reda i mira, zbog čega neće biti podnošene prijave.

Podsetimo, u Fruškogorskoj ulici u Futogu, u noći između 24. i 25. avgusta, ubijeni su N. Š. (19) i M. M. (20). Kako se sumnja, mladići su ubijeni u sukobu navijača.

- Policija je ubrzo uhapsila četvoricu mladića iz Novog Sada, N.L. (23), D.D. (24), O.R. (21) I B.G. (26), zbog sumnje da su učestvovali u dvostrukom ubistvu. Svi sem jednog osumnjičenog su od ranije poznati policiji i imaju dosijee - podsetio je naš izvor.

Osumnjičeni foto: Facebook

Kako smo ranije pisali, osumnjičeni N. L. je priznao u policiji da je pucao u obojicu mladića, navodno, jer se plašio za svoj život.

- Navodno, on je rekao da su mu dvojica mladića pretila da će ga iseći mačetama i baciti u Dunav. On je ispričao da je kobne večeri krenuo do kuće po pištolj, kada je video N.Š. i M.M. u kolima ispred svoje kuće. Rekao je da je tada uzeo pištolj, seo u auto u kojem su bili njegovi prijatelji i zapucao u pravcu žrtava - podseća izvor.

Inače, ubijeni mladići bili su navijači FK Vojvodina.

