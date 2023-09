NADAM SE DA ĆE LEKARI SPASITI OKO MOM SINU, BORBA TRAJE 13 DANA Aleksandar u eksploziji umalo ostao bez dece, a sve im je izgorelo

Nikola P. (21) iz Smedereva koji je povređen u ekspoziji koju je njegov stanodavac, programer Đorđe Azarić (57) prouzrokovao ispred stana na četvrtom spratu zgrade, navodno zbog neplaćenih kirija i duga od 7.000 evra, i dalje se nalazi u bolnici i lekari daju sve od sebe da mu spasu oko.

Azarić je, podsetimo, 31. avgusta oko 20 sati u zgradi u kojoj ima stan aktivirao eksplozivnu napravu velike razorne moći i na taj način poginuo, dok je dvoje svojih podstanara koji su bili u tom trenutku unutra povredio. Nikola P. zadobio je povrede oba oka, jedno oko mu je spaseno, dok mu je drugo i dalje kritično, dok se njegova sestra Miljana P. (22) nalazi na kućnom lečenjuu nakon operacije lakta i brojnih povreda po telu.

ovo je povređeni nikola p. u eksploziji foto: Zorana Jevtić, Privatna arhiva

- Nikola je prema rečima lekara sada u stabilnom stanju i trebalo bi da ovih dana iz beogradske bude transportovan u bolnicu u Smederevo. Nadamo se najboljem i da će lekari uspeti da mu spasu oko - kaže za Kurir otac povređenih, Aleksandar P., i dodaje:

- Nisam mogao da ga vidim jer su posete zabranjene, a nisam se ni čuo s njim jer kod sebe nema telefon jer je aparat izgoreo u eksploziji. Što se tiče moje ćerke ona se oporavlja i biće dobro, ali pretrpela je ozbiljene psihičke posledice i i dalje ima strah.

nikola p. nakon ekspolzije sav krvav foto: Kurir

Kako dalje navodi otac povređenih, nakon detonacije, oni su ostali bez ičega.

- Nemamo krov nad glavom, nemamo ni naše stvari, kao ni osnovne potrepštine za unuku, za nas. Nalazimo se u veoma teškoj situaciji, iako ne volim da kukam i molim za pomoć sada se bukvalno nalazimo na ulici i ne znam šta da radim - kaže potresnim glasom Aleksandar P. koji tog dana nije bio u stanu već je bio u šetnji sa unukom, inače ćerkom povređene Miljane P.

đorđe azarić razneo pola zgrade nakon što je aktivirao paklenu napravu foto: Zorana Jevtić, Privatna Arhiva

Pa da podsetimo, kako smo ranije pisali, Đorđe Azarić je navodno nakon višegodišnjeg neslaganja sa podstanarima zbog neplaćene kirije koja je iznosila 60 evra i računa koji su se nagomilali došao u situaciju da mu na vrata zakucaju izvršitelji zbog duga od skoro 7.000 evra. Kobne večeri Azarić je došao ispred stana koji je nasledio pre 10 godina od pokojne majke i aktivirao eksploziv koji ga je razneo, a brata i sestru koji su bili us tanu povredio.

Prema rečima Aleksandra P. ova priča nije tačna, jer je njegov sin Nikola P. pre pet godina došao da stanuje kod Azarića i da mu je uredno plaćao kiriju, pa čak i nakon pšto su mu se nedavno pridružili njegova čerka, unuka i on.

aleksandar p. i njegova ćerka miljana p. nakon eksplozije foto: Ivan Radosavljević

- Kirija je bila 60 evra, a moj sin je plaćao i sve račune tako što je pare nosio na ruke Azariću koji je uzimao račune. Sad da li je on uplaćivao taj novac za račune ili ne to već mi ne znamo. Strašno je to što je uradio - rekao je ranije otac povređenih i dodao:

- Đorđa sam video nekoliko puta za tih pet godina, znao je da svrati u stan i da popije kafu. Bio je ljubazan i fin. Nikada nismo imali probleme s njim i sin se nikada nije žalio na njega, ali je znao da kaže da je dosadan jer puno priča.

Inače, kako nam je tada u ispovesti rekao Aleksandar P. oni su promenili bravu na vratima stana.

Fotografije zgrade i stana nakon detoncije

1 / 7 Foto: Ivan Radosavljević

- Đorđe je znao da smo promenili bravu na vratima, i nudili smo mu ključ, ali on nije želeo da ga uzme - rekao je on tada.

S druge strane, poznanici i prijatelji Đorđa Azarića ranije su za Kurir ispričali da se on žalio na svoje podstanare.

- Bilo mu je žao te porodice i dao mi je da koriste stan po ceni od 60 evra i to u centru Smedereva što je ispod svake cene. Pričao je da ne zna šta više da radi s njima i takođe, žalio se da su mu dolazili sudski izvršitelji koji su hteli da mu plene imovinu jer je dug za neplaćene račune porastao. Navodno, nisu mogli samo njima da isključe vodu i struju pa su stizale kamate - kažu oni i dodaju da je Đorđe bio miran i povučen čovek.

