ZA 15 DANA DVE TRAGEDIJE NA NOVOSADSKOJ PLAŽI: "Tražićemo da se plaža Oficirac zatvori!" NA ISTOM MESTU STRADALA I LEPA IVA

Telo nepoznate muške osobe izvučeno je jutros kod novosadske plaže Oficirac u Petrovaradinu, gde je pre 15 dana nestala Novosađanka Iva Balog (27) čije telo je nađeno na obali Dunava kod Starih Banovcima tri dana nakon toga.

Podsetimo, ekipa Hitne pomoći zatekla je muškarac bez znakova života, koji je izvučen iz Dunava. Lekari su pokušali reanimaciju, ali su nažalost mogli samo da konstatuju smrt. Telo je poslato na obdukciju, a sumnja se da je reč o osobi kaoja je prethodno skočila sa Žeželjevog mosta.

Na toj novosadskoj plaži u noći između 25. i 26. avgusta Iva Balog nestala je nakon što je ušla u vodu sa drugaricom kako bi se rashladila dok je trajala žurka na ovoj poznatoj plaži na Petrovaradinu. Ivina sestra, Martina Balog tada je u potresnoj ispovesti za Kurir i apelovala da ta plaža treba da se zatvori.

- Želim da više niko nikada ne oseti ovo što mi osećamo sada kao porodica. Veoma nam je teško, ali kada sve prođe želimo da se borimo protiv ovih stvari. Tražićemo da se plaža Oficirac zatvori i da se ne prave više žurke tu - kaže u jednom dahu Ivina sestra i dodaje:

iva balog nestala na novosadskoj plaži, nađena na obali dunava kod starih banovaca foto: Facebook

- Strašno je šta se sve radi na toj plaži! Tu momci sipaju drogu u piće devojkama i to ne sme da se događa. Očajni smo, ali nećemo dozvoliti da se to ponavlja, zbog takvih stvari i dolazi do ovakvih tragedija.

Kako je tada navela, njena sestra se tog dana družila sa svojom porodicom i ništa nije ukazivalo na strašnu tragediju koja ih je zadesila.

Martina je rekla da će se posle ove tragedije, angažuje oko potrage za nestalim licima.

ilustracija foto: Stefan Stojanović MONDO

- Kada se situacija malo smiri, hteli bismo da se društveno angažujemo kako se ovako nešto nikada više ne bi dogodilo. Naime, po ugledu na potrage za nestallom decom, želimo da ubuduće teku potrage i za odrasilma. Nema potrebe da se bilo šta čeka, već da mora odmah da se krene u potragu - navela je tada naša sagovornica.

Na telu nema tragova nasilja Kako je Kurir tada saznao od izvora bliskog istrazi, na telu Novosađanke nisu bile uočene vidljive povrede. - Posle prijave da je pronađeno žensko telo juče oko 13 sati na obali Dunava kod Starih Banovaca, uočeno je da nema tragova nasilja na telu, pa će dalja sitraga utvrditi kako je došlo do utapanja - rekao je ranije za Kurir.

(Kurir.rs)