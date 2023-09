"ON HOĆE DA ROBIJA JER ZNA DA GA ČEKA NOVAC" Radovanović o utaji MILIONA: Radićemo na OVOME, pa da vidimo šta će kada mu uzmu SVE

Željko Radovanović, direktor Uprave za sprečavanje pranja novca i Blažo Marković, predsednik pokreta „Novi ljudi – nova snaga Srbije“ gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije u razgovoru sa voditeljkom Oljom Lazarević o hapšenju šest osoba zbog postojanja sumnje da su izvršile više krivičnih dela zloupotreba službenog položaja i na taj način oštetile državni budžet za oko 124 miliona dinara.

foto: Kurir tv

Uhapšeni su zaposleni u Ministarstvu finansija Poreskoj upravi Filijala Voždovac i Zemun.

USPEŠNA AKCIJA: U akciji Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, danas je uhapšeno 10 poreskih inspektora, a kako Kurir saznaje, među uhapšenima je i načelnik odeljenja za poresku kontrolu u Zemunu A.P. Hapšenja se od jutros odvijaju u poreskim upravama Zemun i Voždovac, a osumnjičenima su lisice stavljene na radnom mestu.

Željko Radovanović je na početku razgovora čestititao MUP-u na dobroj akciji. Ovu aktivnost ne smatra slučajnom, a ni to što se baš ovoj sferi posvetila ovolika pažnja.

04:29 ON JE SPREMAN DA ROBIJA JER ZNA DA GA ČEKA NOVAC Radovanović o hapšenju PORESKIH INSPEKTORA: Radićemo na predupređivanju ZLOČINA

- Moglo bi malo više da se poradi na oduzimanju imovine, jer je on spreman da ide na robiju ukoliko je zadržao novac koji je stekao nelegalnim putem. Kada govorimo o detekciji ovih dela, nadležne uprave su mnogo učinile da se ovo spreči. Dobili smo mogućnost da budemo u prednosti i pre nego što se da nalog banci za neku isplatu mi imamo mogućnost da iz različitih banka Srbije uporedimo podatke i da blagovermeno reagujemo - rekao je Radovanović i naglasio:

- Cilj je ne da se otkrije neko i procesuira, nego da se spreči da se budžet ošteti. Kazne su u zavisnosti od krivičnog dela. Poreska krivična dela propisuje kaznu do deset godina. Najčešće, a to je problem sudskog dela vlasti, je što imamo blagu kaznenu politiku. Meni to nije jasno. Te kazne ne deluju odvraćajuće. Ukoliko izvršite to delo i dobijete nanogicu, vi ste samo nagrađeni - istakao je Radenović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:22 OD SADA POREZ I NA PARKING MESTA Poreski savetnik: To će rasteretiti poresku upravu i doneti prihod opštinama EVO KOLIKO SE PLAĆA