Filmske scene u Crnoj Gori. Naime, ispod Višeg suda u Podgorici otkriven tunel koji vodi od depoa sa dokaznim materijalom do stana u zgradi prekoputa.

Prema rečima predsednik Višeg suda Borisa Savića, popisom je konstatovano da gotovo ništa ne nedostaje.

Više detalja gledaocima Redakcije donela je novinarka podgoričkih Vijesti Jelena Jovanović.

- Moguće je da su stan iznajmili stranci, ali nema preciznih informacija o zakupcima, ali kako nije pravljen nikakav ugovor, teško je to otkriti. Stan je bio u suterenu, gađali su bočnu stranu suda. Najmanje je 30-ak metara je između tog zida do zgrade, odnosno tog stana - kaže Jovanović.

06:01 KAKO SUDIJA ZNA DA NIKO NIJE ODNEO DOKAZE? Jovanović: Neko je mogao da zameni pištolj ili Skaj telefon! TU JE I 9,5 TONA DROGE

- Imali smo danas oprečne izjave. Predsednik Višeg suda je utvrdio da gotovo ništa ne nedostaje, ne znam kako je za tako kratko vreme to utvrdio. Vrlo neoprezna izjava, s obzirom da se zna da je u sudskom depou oko 9,5 tona droge i to mu ne daje pravo da samo nekoliko sati posle nedetaljnog popisa to izjavi. On je rekao da ne veruje da bi neko ukrao dokaze koji su već bili predmet veštačenja, ali tu ima i dokaza koje su predmet glavnog pretresa. Možda je neko mogao i da zameni pištolj kojim je izvršeno ubistvo, da zameni telefon koji je korišćen za kriptovanu Skaj aplikaciju - dodala je Jovanović.

